Dubai Aerospace Enterprise enregistre un bénéfice net de 102,2 millions de dollars au premier trimestre

DUBAÏ, 29 avril 2026 (WAM) – Dubai Aerospace Enterprise (DAE) Ltd a annoncé mercredi un bénéfice net de 102,2 millions de dollars américains pour le premier trimestre 2026, soit une augmentation de 19,11 % par rapport aux 85,8 millions de dollars enregistrés sur la même période en 2025.

La société a déclaré un bénéfice avant impôts de 120,4 millions de dollars, contre 101,2 millions de dollars pour la période correspondante de l’année précédente.

Le chiffre d’affaires a augmenté de 15 % pour atteindre un niveau record de 455,5 millions de dollars, contre 395,9 millions de dollars au premier trimestre 2025.

Le résultat d’exploitation s’est élevé à 243,1 millions de dollars, contre 201,4 millions de dollars, tandis que les coûts financiers nets se sont établis à 122,7 millions de dollars. Les charges d’impôt sur le revenu se sont élevées à 18,2 millions de dollars sur la période.

Le flux de trésorerie d’exploitation a totalisé 296,3 millions de dollars, contre 344,7 millions de dollars à la même période l’an dernier. La marge bénéficiaire avant impôts a augmenté à 26,4 % contre 25,6 %, tandis que le rendement avant impôts sur fonds propres est resté stable à 13 %.

Sur le plan de la situation financière, le total des actifs s’élevait à 16,336 milliards de dollars à la fin mars 2026, contre environ 16,547 milliards de dollars à la fin décembre 2025. La liquidité disponible a augmenté à 4,547 milliards de dollars contre 3,4 milliards de dollars, tandis que le ratio de couverture de liquidité s’est amélioré à 1 089 % contre 277 %.

Sur le plan opérationnel, la société a acquis neuf avions et en a vendu quinze, tout en signant 64 contrats de location, extensions et amendements. Le nombre total d’avions détenus, gérés et engagés dans sa flotte a atteint 663.

Dubai Aerospace Enterprise a également signé de nouvelles facilités de crédit renouvelables non garanties à long terme d’une valeur de 2,8 milliards de dollars.

« Le premier trimestre 2026 a été exceptionnel pour la franchise DAE », a déclaré Firoz Tarapore, Directeur général de DAE. « Au cours du trimestre, nous avons signé un accord définitif pour acquérir 100 % de Macquarie AirFinance Limited pour une valeur d’entreprise d’environ 7 milliards de dollars. Une fois finalisée, la transaction ajoutera environ 350 avions détenus et engagés à notre flotte. »

Il a ajouté que la performance financière remarquable de DAE au cours des cinq dernières années, combinée à l’ampleur accrue de la franchise, a conduit à une revalorisation de la notation de la dette senior non garantie à ‘A-’ par KBRA, une agence mondiale de notation à service complet.

« Nos solides performances financières au premier trimestre reflètent la force de notre franchise. Le chiffre d’affaires a atteint un niveau record et les marges se sont élargies », a déclaré Tarapore.