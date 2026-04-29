Mohammed bin Rashid approuve un programme national pour renforcer la résilience des chaînes d’approvisionnement

DUBAÏ, 29 avril 2026 (WAM) -- Son Altesse Cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice-Président, Premier Ministre et Souverain de Dubaï, a approuvé le lancement du Programme National pour Renforcer la Résilience de la Chaîne d’Approvisionnement aux Émirats arabes unis.

Ce programme devrait renforcer la sécurité économique, soutenir la compétitivité mondiale des Émirats arabes unis et consolider la capacité du pays à s’adapter et à assurer la durabilité à long terme.

Le programme vise à garantir les besoins des Émirats arabes unis en produits alimentaires, médicaux et industriels essentiels face aux défis mondiaux. Il adopte une approche intégrée comprenant la diversification des sources d’importation, le soutien à la fabrication locale et à l’agriculture en partenariat avec le secteur privé, ainsi que l’expansion des partenariats internationaux afin d’assurer la disponibilité continue des biens essentiels.

Il renforce également les efforts proactifs des Émirats arabes unis pour faire face aux risques pesant sur les chaînes d’approvisionnement mondiales en construisant un système national complet garantissant un accès durable aux produits vitaux et en améliorant la préparation du pays aux évolutions régionales et mondiales.

Le programme se concentre sur l’identification des produits vitaux prioritaires pour les Émirats arabes unis, l’évaluation de leur exposition aux risques d’importation, la détermination des marchés stratégiques et des sources d’approvisionnement, ainsi que l’établissement de partenariats pour assurer la continuité de l’approvisionnement.

Il explore également les opportunités d’expansion de la production agricole et de la fabrication locale, tout en étudiant les perspectives d’investissement dans les secteurs clés qui soutiennent la durabilité à long terme de la chaîne d’approvisionnement et en créant des partenariats internationaux avec des entités capables de produire et de livrer à grande échelle.

De plus, le programme examine divers scénarios liés à ces biens essentiels et à leurs fournisseurs, évalue la faisabilité de cultiver ou de fabriquer ces produits aux Émirats arabes unis, et élargit les opportunités d’investissement avec les pays partenaires impliqués dans leur production.