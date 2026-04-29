TECOM Group enregistre une hausse de 12% du bénéfice net au premier trimestre 2026

DUBAÏ, 29 avril 2026 (WAM) -- TECOM Group PJSC a annoncé ses résultats financiers pour le premier trimestre 2026, enregistrant des revenus de 755 millions AED, soit une augmentation de 11 pour cent en glissement annuel, ainsi qu'une hausse de 12 pour cent du bénéfice net récurrent à 403 millions AED, contre 361 millions AED au premier trimestre 2025.

L’EBITDA a augmenté de 13 pour cent en glissement annuel pour atteindre 610 millions AED, offrant une marge de 81 pour cent, contre 79 pour cent au premier trimestre 2025, soutenue par un taux d’occupation plus élevé, l’optimisation des loyers et une gestion rigoureuse des coûts.

Le Groupe a affiché une performance financière résiliente au premier trimestre 2026, portée par une forte demande dans ses quartiers d’affaires spécialisés et la croissance continue de ses portefeuilles commerciaux et industriels. Des investissements stratégiques, des taux d’occupation élevés et une solide fidélisation de la clientèle, associés à l’amélioration des loyers et à une gestion disciplinée des coûts, ont contribué à renforcer la rentabilité du Groupe.

Abdulla Belhoul, Directeur Général de TECOM Group, a déclaré : « Les économies des Émirats arabes unis et de Dubaï continuent de démontrer une force et une résilience remarquables, portées par une capacité avérée à s’adapter rapidement à la dynamique du marché. Nos résultats du premier trimestre reflètent la résilience du modèle économique du Groupe, la diversification de notre base de revenus à travers nos segments d’activité et notre efficacité opérationnelle. »

Il a ajouté que les portefeuilles commerciaux et industriels sont restés très résilients, avec un taux d’occupation de 98 pour cent dans les deux segments. La fidélisation de la clientèle est restée forte, à 94 pour cent pour le portefeuille commercial et à 99 pour cent pour le portefeuille industriel.

Les Fonds provenant des Opérations (FFO) ont augmenté de 14 pour cent en glissement annuel pour atteindre 549 millions AED, démontrant la grande qualité et la résilience des flux de revenus du Groupe, soutenus par une base de clients solide et diversifiée ainsi que des recouvrements efficaces, renforçant ainsi la liquidité.

Concernant les faits marquants opérationnels du premier trimestre 2026, Dubai Media City a célébré son 25e anniversaire en tant que pionnière de l’innovation et de la croissance dans les industries créatives. Dubai Industrial City a mis en avant son écosystème mondial de l’alimentation et des boissons (F&B) et a présenté la prochaine génération d’innovateurs alimentaires lors du Gulfood 2026.

Dubai Science Park a célébré deux décennies de soutien à la science et de développement de l’écosystème régional de recherche et développement (R&D). Le nombre d’étudiants à Dubai International Academic City et Dubai Knowledge Park a dépassé 38 500 à la fin de l’année académique 2024-25, soit une croissance de 15 pour cent depuis la fin de l’année académique 2023-24.

ALAS Emirates Ready Mix a annoncé son intention de lancer une installation ultramoderne à Dubai Industrial City, tandis que AmSpec Group a ouvert son nouveau laboratoire Agri & Food à Dubai Science Park.