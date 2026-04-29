Le Centre des Arts de NYU Abou Dhabi lance la quatrième édition de Numoo 2026

ABOU DHABI, 29 avril 2026 (WAM) -- Le Centre des Arts de l’Université de New York à Abou Dhabi (NYUAD) a annoncé la quatrième édition de Numoo, son accélérateur de développement professionnel destiné aux artistes de la scène basés aux Émirats arabes unis, réaffirmant ainsi son engagement à long terme en faveur de l’épanouissement des talents créatifs locaux et du renforcement de l’écosystème artistique des Émirats. Cette édition bénéficie du soutien de MusicNation.

Prévue de mai à août 2026, la nouvelle édition s’appuie sur un programme qui a déjà soutenu 34 artistes depuis son lancement en tant que projet pilote en ligne en 2021–2022, suivi d’éditions en présentiel en 2023 et 2024. Conçu pour aider les artistes à bâtir des carrières durables aux Émirats arabes unis, Numoo offre aux participants une plateforme de développement créatif et professionnel tout en favorisant un réseau croissant de praticiens locaux issus de diverses disciplines.

Le programme de cette année intervient alors que les Émirats arabes unis célèbrent leurs citoyens et résidents. Dans ce contexte, Numoo reflète un choix délibéré de se concentrer sur les artistes installés ici, créant ici, et engagés à contribuer à la vie culturelle du pays à partir de la base.

Bill Bragin, Directeur artistique exécutif du Centre des Arts de l’Université de New York à Abou Dhabi, a déclaré : « Numoo reflète notre engagement à long terme à soutenir les artistes qui construisent leur carrière aux Émirats arabes unis et contribuent à l’évolution du paysage culturel du pays. En investissant dans les talents locaux et en élargissant les réseaux à travers les disciplines artistiques, nous renforçons un écosystème créatif unique au pays, à la fois enraciné et pertinent à l’échelle mondiale. »