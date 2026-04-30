Le Président des Émirats félicite le premier ministre irakien nommé lors d'un appel officiel

ABOU DHABI, 30 avril 2026 (WAM) -- Le Président des Émirats arabes unis, Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, a félicité Son Excellence Ali Al Zaidi lors d’un appel téléphonique à l’occasion de sa désignation pour former un nouveau gouvernement en République d’Irak.

Son Altesse lui a souhaité plein succès dans ses nouvelles fonctions et a réaffirmé l’engagement continu des Émirats arabes unis à renforcer les liens et à soutenir les efforts contribuant à la stabilité en Irak, ainsi qu’à répondre aux aspirations de son peuple en matière de progrès et de prospérité.

Son Excellence a exprimé sa gratitude à Son Altesse et a formulé ses vœux de progrès et de prospérité continus pour les Émirats arabes unis.