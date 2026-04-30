La 17e Biennale de Charjah réunira 109 artistes et explorera mémoire et transformation

CHARJAH, 30 avril 2026 (WAM) -- La Fondation d’Art de Charjah a dévoilé le titre et le cadre curatoriaux de la 17e Biennale de Charjah, qui se tiendra du 21 janvier au 13 juin 2027, réunissant 109 artistes du monde entier.

Placée sous le titre « Ce qui demeure, demeure agité », la Biennale explore les transformations de l’art contemporain en examinant le présent comme une extension des évolutions historiques et culturelles qui continuent de façonner la réalité d’aujourd’hui.

La Biennale réunit deux approches curatoriales, celles d’Angela Harutyunyan et de Paula Nascimento, formant un dialogue artistique abordant les thèmes de la mémoire, de l’histoire et de la transformation à travers des pratiques artistiques diverses. L’approche de Harutyunyan réexamine les trajectoires de la modernité dans différents contextes, tandis que Nascimento se concentre sur l’impact des transformations sociales et culturelles, y compris la « violence lente », et leurs effets sur les espaces tangibles et intangibles.

La Biennale se tiendra dans plusieurs lieux à Charjah, présentant des œuvres qui reflètent des perspectives variées et contribuent à de nouvelles lectures de la réalité contemporaine.

À travers cette édition, la Biennale continue de renforcer sa position en tant que plateforme mondiale pour les arts, favorisant le dialogue culturel, l’échange de connaissances et l’engagement artistique face aux enjeux humains et culturels pressants.