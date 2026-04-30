Le gouvernement de Fujairah participe au Forum mondial de la géospatiale à Amsterdam

AMSTERDAM, 30 avril 2026 (WAM) -- Une délégation du gouvernement de Fujaïrah a participé au Forum mondial de la géospatiale au Centre des congrès RAI à Amsterdam.

La délégation était dirigée par Son Altesse Cheikh Mohammed bin Hamad bin Saif Al Sharqi, Directeur général du Gouvernement numérique de Fujaïrah, et par le Directeur du Centre d’Information Géographique de Fujaïrah (FGISC), le Dr Ahmed Hassan Almurshidi.

La visite s’est concentrée sur l’exploration des dernières avancées dans les systèmes d’information géographique (SIG), l’intelligence artificielle liée aux données spatiales et les applications de villes intelligentes. Ces technologies visent à améliorer les processus de prise de décision et l’efficacité des services gouvernementaux dans l’émirat.

Lors du forum, Fujaïrah a participé à une table ronde sur l’infrastructure des villes intelligentes et le rôle des données géospatiales dans la planification urbaine et la gestion des ressources.

Son Altesse Cheikh Mohammed Al Sharqi a souligné que cette participation reflète l’engagement de Fujaïrah envers les tendances mondiales de la transformation numérique et l’adoption de technologies modernes pour améliorer la qualité de vie.

Le Dr Almurshidi a mis en avant l’importance de l’intégration des données géographiques avec les services numériques afin de construire une infrastructure d’information avancée. Il a noté qu’une telle intégration soutient la planification stratégique et prépare l’émirat aux exigences de développement futures.