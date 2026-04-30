La production de données de la Chine atteint 52,26 zettaoctets en 2025

FUZHOU, 30 avril 2026 (WAM) -- La Chine a produit 52,26 zettaoctets de données en 2025, soit une augmentation de 27,28 % par rapport à l'année précédente, a déclaré Liu Liehong, chef de l'Administration nationale des données, mercredi.

Selon l'Agence de presse Xinhua, les données générées par les logiciels système et l'intelligence artificielle (IA) en Chine ont atteint 26,92 zettaoctets en 2025, dépassant pour la première fois le volume traditionnellement dominant des données de l'internet des objets (IoT), a indiqué Liu lors de l'ouverture du 9e Sommet de la Chine numérique à Fuzhou, dans la province du Fujian, au sud-est de la Chine.

Il a également souligné que la valeur ajoutée par les industries clés de l'économie numérique du pays représentait plus de 10,5 % du PIB l'année dernière, et que les infrastructures numériques sont en cours de modernisation à un rythme accéléré.