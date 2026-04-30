NMDC Group enregistre des revenus de 6,6 milliards d’AED au premier trimestre

ABOU DHABI, 30 avril 2026 (WAM) -- Le groupe NMDC, leader mondial dans les domaines de l’ingénierie, de l’approvisionnement, de la construction et du dragage maritime, a annoncé aujourd’hui ses résultats financiers pour le premier trimestre 2026, reflétant une performance opérationnelle résiliente dans ses différents secteurs malgré les défis liés à l’évolution des conditions régionales.

Les Émirats arabes unis ont continué de démontrer stabilité et continuité, soutenus par une réponse gouvernementale coordonnée et proactive qui a assuré le fonctionnement ininterrompu des infrastructures critiques et maintenu la confiance des entreprises dans les secteurs clés.

Le groupe NMDC a maintenu une progression constante sur ses projets, soutenue par une exécution disciplinée et une forte coordination opérationnelle. Les revenus ont atteint 6,6 milliards AED au premier trimestre 2026, soit une augmentation de 7 % sur un an, portée par la conversion régulière du carnet de commandes.

Le bénéfice net s’est élevé à 387 millions AED, reflétant une approche mesurée et prudente dans un environnement opérationnel plus complexe.

Le carnet de commandes du groupe s’établissait à 55,4 milliards AED, offrant une forte visibilité sur les revenus futurs, tandis que son pipeline atteignait 92 milliards AED dans ses différents secteurs : NMDC Energy, NMDC Dredging & Marine, et NMDC Infra, soulignant l’étendue des opportunités dans ses secteurs clés.

Au cours du trimestre, le groupe NMDC a poursuivi sa dynamique au sein de son secteur Infrastructure, NMDC Infra, en se concentrant sur des projets d’infrastructures essentiels alignés sur les priorités nationales.

L’acquisition de Lantania Aguas renforce la position du groupe dans le secteur mondial de l’eau, tandis que la coentreprise entre le groupe NMDC et CCC accroît ses capacités dans l’EPC pétrolier et gazier terrestre, élargissant ainsi son offre sur l’ensemble de la chaîne de valeur énergétique.

Les projets attribués durant la période ont atteint 1,8 milliard AED, dont 1,5 milliard AED remportés par Dredging & Marine et 0,3 milliard AED par Infra, reflétant une demande soutenue dans les principaux domaines d’activité du groupe. Le groupe a maintenu une position de trésorerie nette de 5,2 milliards AED, renforçant sa solidité financière et sa capacité à naviguer dans les conditions du marché tout en continuant à investir dans des axes de croissance stratégique.

Mohamed Thani Al Rumaithi, Président du Conseil d’administration du groupe NMDC, a déclaré : « Les Émirats arabes unis continuent de démontrer que la stabilité, une orientation politique claire et une planification à long terme sont de puissants moteurs du progrès économique. Pour le groupe NMDC, cela offre la confiance nécessaire pour investir dans les compétences, les partenariats et les secteurs qui soutiendront la diversification économique continue des Émirats arabes unis. Notre performance du premier trimestre reflète notre modèle d’affaires inégalé, la solidité de notre bilan et notre engagement continu à créer une valeur durable à long terme pour nos actionnaires et parties prenantes. »

Dr. Yasser Zaghloul, Directeur général du groupe NMDC, a déclaré : « Nos résultats du premier trimestre témoignent de notre résilience opérationnelle sur l’ensemble de notre portefeuille, reflétant la solidité de notre modèle d’exploitation et l’environnement économique stable et bien réglementé des Émirats arabes unis. Nous avons enregistré une croissance régulière des revenus, maintenu la rentabilité et renforcé notre carnet de commandes, tout en continuant à nous développer dans des axes de croissance stratégique, notamment les infrastructures, l’eau et les services énergétiques terrestres. Nous restons bien positionnés pour saisir de nouvelles opportunités et assurer une performance constante jusqu’en 2026 et au-delà. »

Le groupe NMDC continue de suivre de près l’évolution de la situation régionale tout en maintenant une approche disciplinée et tournée vers l’avenir. Soutenu par un carnet de commandes solide, un pipeline diversifié et une position financière robuste, le groupe demeure bien placé pour maintenir sa performance et tirer parti des opportunités futures.