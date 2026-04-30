Borouge enregistre un bénéfice net résilient de 156 millions de dollars au premier trimestre 2026

ABOU DHABI, 30 avril 2026 (WAM) -- Borouge Plc a annoncé une performance financière et opérationnelle résiliente pour le premier trimestre 2026, enregistrant un chiffre d'affaires de 1,2 milliard de dollars, un EBITDA ajusté de 343 millions de dollars et un bénéfice net de 156 millions de dollars, et ce malgré les développements régionaux actuels et les défis logistiques.

Les résultats de l'entreprise ont été soutenus par une exécution opérationnelle solide, avec une production de 1,21 million de tonnes, soit 98 % de la capacité nominale.

Malgré les développements régionaux affectant le détroit d'Ormuz, 61 % de la production de mars a été acheminée avec succès via des canaux logistiques alternatifs.

Les prix ont connu une forte croissance de 62 % en mars, stimulée par une pénurie mondiale de polyoléfines, et sont restés élevés en avril, soutenant les perspectives pour l'ensemble de l'année.

« Nous tenons à saluer nos collaborateurs pour leur professionnalisme inébranlable et leur engagement malgré les défis importants dans la région », a déclaré Hazeem Sultan Al Suwaidi, Directeur Général de Borouge Plc.

Il a ajouté que Borouge a réalisé une performance résiliente au premier trimestre 2026, reflétant une exécution solide, une excellence opérationnelle et une discipline continue en matière de coûts. Les plans de continuité des activités ont été testés et se sont avérés efficaces. « Avec des prix mondiaux montrant des signes encourageants de reprise et alors que les conditions du marché s'améliorent, nous sommes bien positionnés pour transformer cette opportunité en résultats, en maintenant un approvisionnement fiable pour nos clients et en continuant à offrir une valeur durable à nos actionnaires », a déclaré Al Suwaidi.

Au premier trimestre, Borouge Plc a enregistré des volumes de production de 1,21 million de tonnes, fonctionnant à 98 % de la capacité nominale et démontrant une forte résilience opérationnelle. Les volumes invendus ont été stockés pour une distribution dans les mois à venir grâce à une gestion efficace des stocks et à des solutions logistiques alternatives, tandis que l'entreprise a continué à accorder la priorité à la sécurité de ses employés et à l'intégrité de ses actifs.

La performance de Borouge Plc au premier trimestre 2026 met en évidence la résilience de son modèle opérationnel et la flexibilité de sa plateforme commerciale et logistique, soutenues par une planification efficace de la continuité des activités et une coordination étroite avec les parties prenantes et les autorités locales.

Au premier trimestre 2026, Borouge Plc a réalisé des revenus robustes de 1,2 milliard de dollars. L'entreprise a activé des itinéraires de distribution alternatifs en raison des perturbations dans le détroit d'Ormuz. Les coûts logistiques et de fret plus élevés ont été intégrés dans la stratégie de tarification de l'entreprise. La réponse rapide des mesures de continuité des activités de Borouge Plc a permis de soutenir l'approvisionnement pendant une période de perturbation.

Les actionnaires de Borouge Plc ont approuvé un total de 1,32 milliard de dollars de paiements de dividendes au titre de l'exercice 2025 (16,2 fils par action) lors de l'Assemblée Générale Annuelle de la société le 7 avril 2026. Ce dividende devrait être maintenu par Borouge International au moins jusqu'en 2030, sous réserve de l'approbation des actionnaires. Le paiement final du dividende approuvé par les actionnaires pour 2025 s'élève à 658 millions de dollars (8,1 fils par action), à verser aux alentours du 5 mai 2026 à tous les actionnaires inscrits au 17 avril 2026.

Dans le cadre d'un récent accord favorable avec ADNOC et OMV, Borouge Plc s'est vu accorder le contrôle opérationnel et les droits de commercialisation du méga-projet Borouge 4, sans investissement initial requis de la part de Borouge Plc. L'accord devrait générer un bénéfice net cumulé de 400 millions de dollars sur les trois prochaines années, représentant environ 10 % d'augmentation annuelle des bénéfices pour Borouge Plc après la montée en puissance complète.

Borouge Plc a également généré 143 millions de dollars de valeur au cours du trimestre grâce à son programme d'IA, de digitalisation et de technologie, et a fait progresser son initiative d'impression 3D et d'entrepôt numérique, produisant des pièces de rechange critiques à la demande, contribuant ainsi à réduire les délais de livraison et les coûts de stockage des stocks.