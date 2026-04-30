Le comité des prix des carburants des Émirats arabes unis annonce les prix pour le mois de mai

ABOU DHABI, 30 avril 2026 (WAM) -- Le Comité des prix des carburants des Émirats arabes unis a annoncé les prix des carburants pour le mois de mai 2026, maintenant le prix du diesel dans une démarche visant à soutenir la continuité des secteurs vitaux, en particulier la logistique et les chaînes d'approvisionnement, contribuant à l'équilibre du marché et à la stabilité des prix.

Les prix des produits pétroliers ont connu un ajustement limité en ligne avec les évolutions du marché mondial, conformément au mécanisme de tarification mensuelle approuvé par les Émirats arabes unis, qui repose sur un système flexible et transparent, s'adaptant aux fluctuations du marché international, soutenant la durabilité et reflétant les variations des prix de l'énergie de manière équilibrée, comme suit : Diesel : 4,69 AED par litre. Super « 98 » : 3,66 AED par litre. Spécial « 95 » : 3,55 AED par litre. E-Plus « 91 » : 3,48 AED par litre. Le maintien du prix du diesel reflète l'engagement des Émirats arabes unis à soutenir un environnement commercial stable et à renforcer la fluidité des opérations dans divers secteurs, en particulier ceux liés au transport et aux chaînes d'approvisionnement, consolidant ainsi la position du pays en tant que centre régional et mondial pour les services de commerce et de logistique.

Les Émirats arabes unis poursuivent le développement d'un système intégré de gestion du secteur de l'énergie, fondé sur la flexibilité et la transparence, garantissant un approvisionnement efficace du marché et maintenant un équilibre économique durable face aux évolutions rapides du contexte mondial.