Le président des Émirats arabes unis reçoit le président de la région du Kurdistan en Irak

ABOU DHABI, 30 avril 2026 (WAM) -- Le Président des Émirats arabes unis, Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, a reçu Nechirvan Barzani, Président de la Région du Kurdistan d’Irak.

Lors de la rencontre, les deux parties ont discuté de la coopération entre les Émirats arabes unis et la République d’Irak, y compris la Région du Kurdistan, ainsi que des moyens de l’élargir de manière à soutenir les intérêts mutuels et à bénéficier aux deux peuples.

Ils ont également échangé leurs points de vue sur des questions d’intérêt commun, en particulier les développements régionaux et leurs graves répercussions sur la sécurité et la stabilité régionales et internationales. La réunion s’est déroulée en présence de Son Altesse Cheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Prince héritier d’Abou Dhabi ; de Son Altesse le Lieutenant-Général Cheikh Saif bin Zayed Al Nahyan, Vice-Premier ministre et Ministre de l’Intérieur ; de Son Altesse Cheikh Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Vice-Président du Cabinet présidentiel pour les Affaires spéciales ; de Cheikh Mohamed bin Hamad bin Tahnoon Al Nahyan, Conseiller du Président des Émirats arabes unis ; ainsi que de plusieurs cheikhs, ministres et responsables.