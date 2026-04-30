Le système de transport et des chaînes d’approvisionnement des Émirats arabes unis continue de fonctionner de manière efficace et stable, affirme Suhail Mohamed Al Mazrouei

ABOU DHABI, 30 avril 2026 (WAM) – Son Excellence Suhail Mohamed Al Mazrouei, Ministre de l’Énergie et des Infrastructures et Président du Comité de l’Approvisionnement et du Transport, a affirmé que le système de transport et de chaîne d’approvisionnement des Émirats arabes unis continue de fonctionner de manière efficace et régulière, soutenu par une approche nationale intégrée fondée sur la proactivité, l’intégration et la préparation à l’avenir.

Son Excellence Al Mazrouei a déclaré : « La continuité du système de transport et de chaîne d’approvisionnement reflète un haut niveau de résilience face aux défis régionaux et renforce la fluidité des échanges de marchandises. Cela a été rendu possible grâce à des infrastructures flexibles qui soutiennent la durabilité des chaînes d’approvisionnement, ainsi qu’à la diversité et à l’intégration des canaux de transport dans les secteurs maritime, terrestre et ferroviaire. »

Il a expliqué que, depuis le début des récents développements, la manutention de conteneurs a dépassé 262 000 unités, parallèlement à l’exploitation d’environ 4 800 camions par jour pour renforcer la connectivité entre les ports. Environ 1 200 navires ont également été surveillés dans les eaux des Émirats arabes unis en termes d’approvisionnement et de services.

Son Excellence Al Mazrouei a également souligné que le renforcement de la connectivité entre les ports de la côte du Golfe et la côte orientale s’effectue grâce à un réseau intégré de transport routier, soutenu par un ensemble de facilités comprenant la levée des restrictions de circulation et des exemptions de frais. Ceci est complété par une coopération régionale et internationale efficace qui a permis d’assurer un flux ininterrompu de marchandises.

Concernant la gouvernance, le Ministre a expliqué que le système est géré par le Comité de l’Approvisionnement et du Transport dans le cadre d’un dispositif national global. Ce cadre repose sur une collaboration renforcée avec le secteur privé et une coordination entre plus de 20 entités fédérales, locales et opérationnelles, guidées par des mécanismes de gouvernance clairs qui privilégient l’efficacité et la durabilité. Il garantit également une connectivité opérationnelle directe entre les ports, les postes-frontières terrestres et le réseau ferroviaire.

Il a souligné que l’équipe nationale supervisant le secteur de l’approvisionnement et du transport joue un rôle central durant la phase actuelle grâce à des équipes opérationnelles spécialisées dans la gestion des flux, des données et de la logistique. L’équipe gère une salle d’opérations nationale 24h/24, surveille en temps réel les mouvements d’expédition, priorise l’entrée et la sortie des navires en coordination avec le Ministère de l’Économie, et traite immédiatement les défis opérationnels. Elle redistribue également les itinéraires en fonction des niveaux de pression opérationnelle, avec une coordination continue avec les entités et opérateurs concernés.

En ce qui concerne les investissements dans les infrastructures, Son Excellence Al Mazrouei a mis en avant leur contribution significative à l’amélioration de la préparation des chaînes d’approvisionnement. La capacité des ports de la côte orientale a été multipliée par vingt, le mouvement quotidien des camions a été multiplié par trente par rapport aux niveaux précédents, les points de refroidissement sont passés de 490 à plus de 2 400 prises électriques, et le nombre de grues a dépassé 30. De plus, plus de 7 millions de mètres carrés d’espace de stockage ont été mis à disposition, ainsi que des zones dédiées au port de Fujaïrah pour traiter plus de 2,8 millions de tonnes métriques de vrac en provenance des pays du CCG.

Sur la cohésion communautaire, il a affirmé que ce que connaissent les Émirats arabes unis reflète une forte conscience sociétale et une grande confiance dans l’efficacité du système national. Cela démontre également un partenariat solide entre la communauté et les entités gouvernementales, fondé sur la préparation et la transparence. Il a noté que l’intégration entre le gouvernement et le secteur privé renforce un modèle avancé qui améliore la durabilité des services et renforce la cohésion sociale.

Le Ministre a ajouté : « La solidarité exceptionnelle et l’esprit national responsable démontrés par la communauté des Émirats arabes unis sont une source de fierté et de reconnaissance, et confirment que la force de la nation découle de la conscience et de l’unité de son peuple. »

Pour sa part, Son Excellence Mohammed Al Mansoori, Sous-secrétaire aux Affaires des Infrastructures et des Transports au Ministère de l’Énergie et des Infrastructures, a confirmé que les facilités flexibles accordées aux entreprises de transport ont directement soutenu le secteur logistique et renforcé son efficacité durant la phase actuelle, assurant la fluidité et la continuité du flux de marchandises.

Il a déclaré : « Ces facilités comprenaient l’activation d’itinéraires alternatifs, la levée des restrictions sur la circulation des camions entre les ports, et la coordination avec les autorités locales pour lever les interdictions de transit des camions sur les routes, ce qui a contribué à accélérer les opérations de transport et à réduire le temps de trajet. »

Son Excellence Al Mansoori a ajouté que les frais de passage ont été supprimés sur les itinéraires reliant la côte orientale aux autres ports, des corridors douaniers ont été activés pour accélérer les procédures de dédouanement et réduire les temps de transit, et les procédures d’entrée des véhicules ont été simplifiées dans l’ensemble des pays du CCG, y compris l’autorisation d’entrée des véhicules vides.

Concernant la performance portuaire, il a noté que les opérations depuis début mars sont un indicateur fort de l’efficacité et de la préparation des ports des Émirats arabes unis. Il a souligné que le système portuaire des Émirats arabes unis se caractérise par des capacités intégrées qui renforcent sa capacité à répondre à divers développements.

Il a ajouté : « Ces capacités incluent une capacité opérationnelle avancée et évolutive, qui a permis aux ports d’absorber efficacement les augmentations, ainsi qu’une intégration opérationnelle avec le réseau ferroviaire et les postes-frontières terrestres pour garantir la fluidité du mouvement des marchandises. Cela est soutenu par une grande préparation opérationnelle, des plans proactifs, des itinéraires alternatifs et une flexibilité opérationnelle pour gérer efficacement les pics soudains. »

Son Excellence Al Mansoori a souligné que ces efforts reflètent l’intégration des rôles entre les entités concernées et contribuent à renforcer la compétitivité des Émirats arabes unis en tant que centre logistique mondial.

Par ailleurs, Son Altesse Cheikh Khalid bin Abdullah bin Sultan Al Qasimi, Président de l’Autorité des Ports, des Douanes et des Zones Franches de Charjah, a affirmé que la fluidité des opérations logistiques reflète un niveau avancé d’intégration nationale entre les entités fédérales, locales et opérationnelles. Cette intégration a renforcé l’efficacité des ports, assuré la durabilité des performances et maintenu le flux continu de marchandises et de services selon les plus hauts standards de préparation.

Il a expliqué que les ports de la côte orientale représentent un pilier stratégique au sein du système national, servant de fondement à la diversification des itinéraires de la chaîne d’approvisionnement et renforçant la position des Émirats arabes unis en tant que centre logistique régional et acteur clé du commerce mondial.

À son tour, le Capitaine Mohamed Juma Al Shamisi, Directeur Général et PDG du Groupe Abu Dhabi Ports, a déclaré que les transporteurs nationaux jouent un rôle central dans la continuité des chaînes d’approvisionnement en renforçant les capacités de transport maritime et en fournissant des solutions logistiques intégrées adaptées aux évolutions mondiales. Il a souligné que la grande préparation de la flotte nationale, combinée à la flexibilité opérationnelle, a permis d’assurer un flux stable et efficace de marchandises lors des situations d’urgence, renforçant la sécurité de l’approvisionnement et la position des Émirats arabes unis en tant que centre mondial de confiance pour le commerce maritime.

Son Excellence Abdulla bin Damithan, Président de la Corporation des Ports, des Douanes et des Zones Franches de Dubaï, a affirmé que les indicateurs opérationnels avancés des Émirats arabes unis reflètent leur capacité à suivre le rythme des évolutions rapides du commerce mondial avec une grande efficacité et préparation. Il a noté que la résilience des chaînes d’approvisionnement, l’augmentation des taux de manutention des conteneurs et le renforcement de la connectivité entre les ports démontrent l’intégration du système logistique national.

Enfin, Son Excellence Shadi Malak, PDG d’Etihad Rail, a souligné que le réseau ferroviaire national des Émirats arabes unis est un élément clé du renforcement de l’intégration du système de transport du pays. Il a réussi à relier les ports aux postes-frontières terrestres et aux zones logistiques, stimulant le mouvement commercial tant au niveau national que régional. Depuis le lancement des opérations de fret ferroviaire en février 2023, le réseau a généré d’importants bénéfices économiques et soutenu la croissance. Son rôle continue de s’étendre dans la phase actuelle grâce à une capacité opérationnelle accrue, répondant à la demande croissante de fret et renforçant davantage la position des Émirats arabes unis en tant que centre logistique mondial.