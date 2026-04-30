Arada célèbre plus de 100 millions d’heures de travail sans accident au sein de la mégacommunauté d’Aljada

CHARJAH, 30 avril 2026 (WAM) -- Arada a achevé plus de 100 millions d’heures de travail sans accident avec arrêt (LTI) à Aljada, sa mégacommunauté de 35 milliards d’AED à Charjah, mettant en avant l’approche centrée sur l’humain du maître développeur en matière de santé et de sécurité.

Ce jalon monumental en matière de sécurité fait suite à l’achèvement des travaux résidentiels dans le quartier Naseej du mégaprojet plus tôt cette année, avec plus de 9 000 logements livrés à travers le développement de 24 millions de pieds carrés depuis le début de la construction en 2018.

Doté d’un parc d’affaires moderne, d’un pôle culturel dynamique et d’un espace de loisirs et de divertissement animé, Aljada accueille déjà 20 000 habitants.

Les travaux réalisés à ce jour couvrent les secteurs résidentiel, commercial, hôtelier, de divertissement, sportif, éducatif, commercial, d’infrastructure et d’aménagement paysager, les premiers logements de la communauté ayant été livrés début 2021.

Ahmed Alkhoshaibi, Directeur Général du Groupe Arada, a déclaré que la sécurité des travailleurs de première ligne reste la priorité numéro un d’Arada. « Je suis extrêmement fier de mes collègues et de nos partenaires de livraison pour cette réalisation majeure, qui établit une nouvelle référence en matière de sécurité dans la construction au Moyen-Orient et au-delà. »

Il a ajouté : « Fondée sur la responsabilité collective, des systèmes et procédures robustes, ainsi que des pratiques proactives de gestion des risques, la culture organisationnelle d’Arada permet à nos équipes de projet, entrepreneurs, consultants et autres parties prenantes de placer la sécurité au-dessus de toutes les pressions opérationnelles. Enregistrer plus de 100 millions d’heures de travail sans LTI à Aljada est un exemple concret de notre engagement indéfectible envers l’excellence en matière de santé, de sécurité et d’environnement, ainsi qu’une discipline opérationnelle exceptionnelle. »

Une fois entièrement achevé, Aljada comptera plus de 25 000 logements, quatre hôtels, un nouveau grand quartier d’affaires, trois écoles internationales et un centre commercial de grande envergure, le tout au sein d’un aménagement paysager verdoyant.