UAE Team Emirates-XRG, avec Tadej Pogačar, s’impose brillamment lors de la première étape du Tour de Romandie

GENÈVE, 30 avril 2026 (WAM) -- Lors de la première étape du Tour de Romandie, le coureur de l’équipe UAE Team Emirates-XRG, Tadej Pogačar, a remporté les honneurs du jour et est devenu le nouveau leader de la course. À peine 24 heures après le prologue d’ouverture, Tadej Pogačar a imposé son autorité sur la course pour UAE Team Emirates-XRG. Pour le champion du monde, il s’agissait de sa première étape sur route de la saison et de sa première victoire d’étape en 2026. Ce succès porte à cinq le nombre de victoires de Pogačar cette saison et place lui-même ainsi que son équipe émiratie en position de force avec le maillot jaune de leader.

À seulement trois jours de son triomphe à Liège-Bastogne-Liège, Tadej Pogačar a saisi l’opportunité de mettre la pression sur ses rivaux au classement général. Dès le départ, c’est l’équipe UAE Team Emirates-XRG qui a mené la cadence dans le peloton, permettant de reprendre rapidement l’échappée du jour.

C’est ensuite, lors de la principale ascension de la journée (8,9 km à 9,8 %), que le coéquipier de Pogačar, Pavel Sivakov, a réalisé un impressionnant travail de lancement pour le Slovène. Avec Sivakov ouvrant la voie, Pogačar a rapidement placé une accélération caractéristique, à environ 39 km de la ligne d’arrivée à Martigny.

Dans un premier temps, seul Lenny Martinez de Bahrain Victorious a pu suivre la roue du coureur de 27 ans, mais le duo a ensuite été rejoint par Florian Lipowitz (Red Bull-BORA-hansgrohe) et Jefferson Cepeda (Movistar). Plus haut dans l’ascension, Cepeda n’a pas pu suivre le rythme et sa place dans le groupe de tête a été prise par Jørgen Nordhagen de Visma-Lease a Bike.

Une fois ce groupe de quatre constitué, le quatuor a conservé son avantage dans la descente. À l’approche des 30 derniers kilomètres, il est vite apparu que Lipowitz ne participerait pas à l’allure, son coéquipier Primož Roglič se trouvant dans un groupe à l’arrière.

Néanmoins, Nordhagen, Martinez et Pogačar se sont relayés pour s’assurer que le groupe de tête de quatre coureurs se disputerait la victoire au sprint final. Dans ce sprint à quatre, c’est Tadej Pogačar qui a su faire la différence et s’est adjugé la victoire de la première étape.

S’exprimant après l’arrivée, le coureur de UAE Team Emirates-XRG a salué à la fois ses compagnons d’échappée et ses coéquipiers.