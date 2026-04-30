Six équipes finalistes sélectionnées pour la phase finale du Défi Al Miyah pour l’Agriculture

ABOU DHABI, 30 avril 2026 (WAM) – L’Initiative Mohamed bin Zayed pour l’Eau a annoncé jeudi les six équipes finalistes accédant à la phase finale du Défi Al Miyah pour l’Agriculture, marquant une étape clé après l’annonce des équipes qualifiées en 2025. Sélectionnées parmi 21 équipes qualifiées, issues d’un groupe initial de 846 équipes inscrites provenant de 54 pays, les finalistes représentent certaines des innovations les plus prometteuses identifiées à ce jour pour faire progresser l’agriculture économe en eau, tant en intérieur qu’en extérieur.

Les six équipes finalistes forment un groupe international diversifié proposant des solutions innovantes. L’équipe CRETA, basée aux Émirats arabes unis, utilise la stabilité des températures souterraines pour refroidir l’air entrant via des tuyaux enterrés, réduisant ainsi le besoin en eau pour le refroidissement dans les environnements contrôlés ; Raincatcher, également basée aux Émirats arabes unis, améliore la rétention d’humidité dans la zone racinaire, permettant aux sols de conserver l’eau plus longtemps ; et Agri-vit d’Égypte est un biofertilisant qui renforce les plantes pour mieux résister à la chaleur et à la salinité tout en réduisant les besoins en eau.

De plus, Krilltech du Brésil exploite la nanotechnologie à travers un biostimulant naturel pour améliorer la résilience des cultures et l’efficacité de l’utilisation de l’eau ; M4Life, basée en Argentine, a développé des solutions microbiennes personnalisées qui augmentent l’absorption d’eau par les plantes, aidant les cultures à mieux tolérer la sécheresse et la salinité ; et EF Polymer d’Inde transforme les déchets de fruits en un additif naturel pour le sol permettant aux cultures de prospérer avec moins d’eau dans des conditions désertiques.

Les équipes passeront désormais à la phase de tests en conditions réelles du défi, où leurs technologies seront mises à l’essai et évaluées lors d’expérimentations agricoles en intérieur et en extérieur aux Émirats arabes unis au cours des prochains mois.

Les essais seront menés dans l’Innovation Oasis R&D de Silal à Al Ain, un site dédié à l’avancement du secteur agroalimentaire des Émirats arabes unis. L’installation comprend des serres, des filets de protection, des parcelles d’essai en plein champ et des laboratoires scientifiques.

L’équipe gagnante et les finalistes devraient être annoncés d’ici la fin de l’année 2026.

Lancé par l’Initiative Mohamed bin Zayed pour l’Eau en partenariat avec l’Autorité d’Abou Dhabi pour l’Agriculture et la Sécurité Alimentaire (ADAFSA), Silal – principale entreprise agroalimentaire et technologique d’Abou Dhabi –, ASPIRE – bras d’accélération de l’innovation du Conseil de Recherche en Technologie Avancée d’Abou Dhabi (ATRC) – et, plus récemment, la Fondation Zayed for Good, le Défi Al Miyah pour l’Agriculture propose une dotation de 8 millions d’AED.

Le défi recherche des solutions prêtes à être appliquées sur le terrain aux Émirats arabes unis, avec un potentiel d’extension à d’autres régions confrontées à la rareté de l’eau.

« Nous sommes fiers de voir un groupe aussi solide et diversifié d’innovateurs accéder à la phase finale du Défi Al Miyah pour l’Agriculture », a déclaré Ayesha Al Ateeqi, Directrice exécutive de l’Initiative Mohamed bin Zayed pour l’Eau. « L’agriculture représente la plus grande part de l’utilisation mondiale d’eau douce, ce qui en fait l’un des domaines les plus urgents pour agir face à la pénurie d’eau. »

Elle a ajouté que les finalistes font preuve d’une réflexion audacieuse et pratique, ainsi que de technologies ayant un réel potentiel pour réduire la consommation d’eau tout en maintenant ou en améliorant la productivité agricole.

Le Dr Mohammed Ateeq Al Falahi, Directeur général de la Fondation Zayed For Good, a déclaré : « Notre participation au Défi Al Miyah pour l’Agriculture s’inscrit naturellement dans l’approche de la Fondation visant à améliorer l’efficacité de la gestion des ressources en eau, et s’aligne pleinement sur sa nouvelle stratégie, qui place la durabilité agricole, la sécurité alimentaire et la sécurité de l’eau au cœur de ses priorités. Les solutions présélectionnées représentent des modèles avancés qui intègrent l’innovation scientifique à l’applicabilité pratique, contribuant à accroître la productivité du secteur agricole tout en optimisant la consommation d’eau, soutenant ainsi la durabilité des ressources pour les générations futures. Cette initiative reflète également la vision nationale des Émirats arabes unis visant à développer des solutions innovantes de gestion de l’eau pour relever les défis climatiques, à travers des partenariats efficaces qui transforment les innovations en applications concrètes et durables, tant dans le pays qu’au-delà. »

Mouza Suhail Al Muhairi, Directrice générale adjointe aux affaires réglementaires et administratives de l’ADAFSA, a déclaré : « La sélection de ces innovations comme finalistes constitue une étape importante qui reflète leur maturité pour une application pratique dans l’environnement agricole des Émirats arabes unis. L’ADAFSA s’engage à soutenir les essais sur le terrain et l’évaluation de ces solutions, nous permettant de mesurer leurs performances dans les conditions climatiques locales et de déterminer leur potentiel de déploiement à grande échelle. Ces efforts soulignent notre engagement à adopter des innovations qui favorisent une agriculture durable et améliorent l’efficacité de la gestion des ressources en eau, en accord avec les objectifs stratégiques des Émirats arabes unis en matière de sécurité alimentaire et de durabilité. »

Dhafer Al Qasimi, Directeur général du groupe Silal, a déclaré : « Les équipes finalistes illustrent le type d’innovation appliquée nécessaire pour soutenir les agriculteurs et renforcer la sécurité alimentaire dans des environnements où l’eau est rare. En leur offrant la possibilité de tester leurs solutions dans des conditions réelles et de collaborer avec d’autres acteurs de l’écosystème, nous visons à aider à traduire ces solutions en applications concrètes susceptibles d’améliorer l’efficacité de l’utilisation de l’eau tout au long de la chaîne de valeur agricole. »

Stephane Timpano, Directeur général d’ASPIRE, a déclaré : « Cette étape du Défi est celle où l’innovation rencontre la réalité. En tant que partenaire de gestion du défi, ASPIRE est fier de superviser le parcours depuis la proposition jusqu’aux tests et à la mise en œuvre, en veillant à ce que ces solutions soient rigoureusement validées dans les conditions réelles des Émirats arabes unis et prêtes à avoir un impact concret. Ce faisant, nous contribuons à accélérer l’ascension d’Abou Dhabi en tant que pôle mondial de la recherche appliquée, de la technologie avancée et de l’innovation. »

Pour consulter la liste complète des équipes finalistes et en savoir plus sur le Défi Al Miyah pour l’Agriculture, veuillez visiter : www.mohamedbinzayedwi.ae/al-miyah-challenge-for-agriculture