Les Émirats arabes unis condamnent fermement l’irruption de colons dans la mosquée Al-Aqsa et le déploiement du drapeau israélien dans ses cours

ABOU DHABI, 31 mai 2026 (WAM) -- Les Émirats arabes unis ont fermement condamné et dénoncé l’intrusion de colons dans les cours de la mosquée Al-Aqsa sous la protection de la police israélienne, y compris le déploiement du drapeau israélien dans ses enceintes, considérant ces actes comme une provocation et un acte d’extrémisme inacceptable.

Dans un communiqué, le Ministère des Affaires étrangères (MoFA) a souligné la nécessité de respecter le statu quo historique et juridique de la mosquée Al-Aqsa, d’assurer la protection de tous les lieux saints et de préserver le rôle de tutelle du Royaume hachémite de Jordanie dans la supervision des dotations et la gestion des affaires de la mosquée Al-Aqsa.

Le Ministère a exprimé la pleine solidarité et le soutien des Émirats arabes unis à toutes les mesures mises en œuvre par la Jordanie pour protéger et préserver les sites d’importance religieuse.

Le Ministère a tenu les autorités israéliennes pour responsables de la cessation de ces actions escalatoires et a appelé à la mise en œuvre d’efforts visant à éviter l’aggravation des tensions et de l’instabilité dans la région, réaffirmant le rejet catégorique par les Émirats arabes unis de toutes les pratiques qui violent les résolutions de la légitimité internationale et les accords signés, et qui menacent d’entraîner une escalade supplémentaire.

Le Ministère a appelé la communauté internationale à intensifier tous les efforts régionaux et internationaux afin de trouver un horizon politique permettant d’aboutir à une paix globale fondée sur la solution à deux États, et qui réponde aux aspirations du peuple palestinien frère à établir un État palestinien indépendant et souverain, conformément au droit international.