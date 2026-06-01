Les défenses aériennes koweïtiennes interceptent des attaques de drones et de missiles

KOWEÏT, 1er juin 2026 (WAM) -- L'État-major général de l'Armée koweïtienne a annoncé que les défenses aériennes du pays étaient en train d'intercepter des drones et des missiles hostiles tôt dans la matinée de lundi.

« Les fortes explosions entendues dans certaines parties du pays résultent d'interceptions en plein vol », a déclaré l'État-major général de l'Armée dans un bref communiqué relayé par l'Agence de presse koweïtienne (KUNA).

Le communiqué a exhorté tout le monde à respecter les consignes de sécurité émises par les autorités compétentes.