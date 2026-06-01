Les prix de l'or chutent de 0,4 % après avoir atteint un sommet de deux semaines

CAPITALS, 1er juin 2026 (WAM) -- Les prix de l'or ont légèrement reculé lundi après avoir atteint leur plus haut niveau en deux semaines.

L'or au comptant a baissé de 0,4 pour cent à 4 518,09 dollars américains l'once à 03h06 GMT, après avoir atteint un sommet de deux semaines lors de la séance précédente. Les contrats à terme sur l'or américain pour livraison en août ont diminué de 1 pour cent à 4 548,90 dollars américains.

L'argent au comptant a augmenté de 0,4 pour cent à 75,58 dollars américains l'once, le platine a gagné 1,1 pour cent à 1 937,30 dollars américains, et le palladium a progressé de 1,2 pour cent à 1 370,50 dollars américains.