Les Émirats lancent Naseej pour transformer le secteur textile vers l’économie circulaire

ABOU DHABI, 1er juin 2026 (WAM) -- Sous la direction de Son Altesse le Président Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, « Naseej », l’Initiative Nationale pour la Circularité des Textiles, a été lancée en tant que mandat stratégique contribuant à la transition du secteur textile vers un système économique circulaire.





Naseej vise à dépasser le modèle linéaire de consommation et d’élimination au profit d’un modèle intégré qui préserve les ressources, capte la valeur économique et aligne la durabilité sur le développement national à long terme.

Formée grâce à un partenariat stratégique entre le Bureau des Projets Nationaux, le Ministère de l’Économie et du Tourisme, la Fondation Emirates et le Groupe Tadweer, Naseej sert de plateforme nationale unifiée coordonnant la politique, l’action industrielle, la recherche et l’engagement public à travers toute la chaîne de valeur textile.

Ancrée dans l’héritage des Émirats arabes unis en matière de préservation, d’artisanat et d’ingéniosité, Naseej s’inspire du rôle historique que les textiles ont joué dans la vie de son peuple et dans le développement économique du pays. L’initiative s’appuie sur ces valeurs pour soutenir les efforts nationaux visant à intégrer la pensée circulaire dans les pratiques quotidiennes.

Son Altesse Cheikha Mariam bint Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Vice-Présidente du Bureau Présidentiel pour les Projets Nationaux, a déclaré : « Naseej réaffirme l’engagement des Émirats arabes unis en faveur de la durabilité en tant que responsabilité nationale partagée. Elle reflète une vision tournée vers l’avenir qui transforme les défis en opportunités durables en favorisant un changement comportemental positif, en encourageant l’utilisation responsable des ressources et en renforçant la participation communautaire et le bénévolat. L’initiative pose les bases d’un développement résilient et prêt pour l’avenir, au bénéfice des générations à venir. »

Son Altesse Cheikh Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Vice-Président du Bureau Présidentiel pour le Développement et les Affaires des Héros Tombés, et Président de la Fondation Emirates, a déclaré : « L’initiative Naseej représente une étape importante vers l’intégration du concept d’économie circulaire dans le modèle de développement durable des Émirats arabes unis. Elle reflète la vision de notre sage direction pour une croissance à long terme guidée par l’innovation, rassemblant institutions, industrie, jeunesse et communauté au sens large pour repenser collectivement la manière dont nous valorisons, préservons et maintenons nos ressources. »

Les déchets textiles représentent un défi croissant à l’échelle mondiale et nationale. Aux Émirats arabes unis, le volume annuel des déchets textiles est estimé à environ 220 000 tonnes. Naseej répond à ce défi par une approche nationale structurée qui renforce les systèmes de collecte et de recyclage, fait progresser la recherche et l’innovation, et favorise une culture de consommation consciente alignée sur les principes de l’économie circulaire.

Abdulla bin Touq Al Marri, Ministre de l’Économie et du Tourisme, a déclaré : « Grâce aux directives de sa sage direction, les Émirats arabes unis ont fait du développement d’un système d’économie circulaire complet et avancé une priorité, conformément aux meilleures pratiques mondiales. À travers Naseej, nous établissons un cadre national qui aligne la politique, l’action industrielle et la participation publique sous cette vision commune d’une économie circulaire. En passant d’efforts volontaires fragmentés à un système national organisé, soutenu par des partenariats et une coopération continue, nous espérons permettre la mise en œuvre à grande échelle de solutions textiles circulaires dans le pays, contribuant ainsi à atteindre les objectifs de la Politique d’Économie Circulaire des Émirats arabes unis 2031. »

Le mandat de Naseej repose sur cinq piliers stratégiques : la collecte et le recyclage, la sensibilisation et la mobilisation, la recherche comportementale, les politiques et réglementations, ainsi que l’innovation et les affaires circulaires. Ensemble, ces piliers offrent une base complète pour transformer le secteur textile, permettant la rétention de valeur à long terme, la résilience du système et un impact environnemental et économique mesurable.

Les bases stratégiques de Naseej ont été posées lors de la COP28, avec le soutien du Bureau des Projets Nationaux au sein du Bureau Présidentiel, et ont progressé à travers une série de protocoles d’accord signés avec des partenaires clés de l’écosystème textile. Ces partenariats rassemblent des marques de mode, des fabricants, des opérateurs de collecte et de recyclage, des institutions de recherche et des organisations communautaires, créant un cadre national intégré pour la collaboration et la mise en œuvre.

Dans le cadre de son lancement public, Naseej organisera sa première activation communautaire, « Le Tissu des Possibles », du 5 au 7 juin 2026 au Yas Mall à Abou Dhabi. Conçue comme une expérience immersive, cette activation invite les individus et les familles à réfléchir à l’impact des déchets textiles, à explorer des solutions durables concrètes et à participer activement à la construction d’un avenir plus circulaire. L’expérience sera étendue à d’autres régions des Émirats arabes unis lors des phases suivantes.

Après son lancement, Naseej déploiera une série de programmes nationaux pour soutenir les pratiques textiles durables, renforcer les infrastructures de collecte et de recyclage, et faire progresser la recherche, les projets pilotes et les initiatives de développement du marché permettant des solutions circulaires à grande échelle à travers les Émirats arabes unis.

En alignant la politique, le leadership industriel et la participation communautaire au sein d’un cadre national unique, Naseej renforce le rôle des Émirats arabes unis en tant que référence mondiale pour la mise en œuvre de l’économie circulaire. L’initiative démontre un modèle pratique et évolutif pour équilibrer la croissance économique et la gestion environnementale, tout en réaffirmant l’engagement des Émirats arabes unis à construire un avenir durable pour les générations à venir.