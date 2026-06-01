Le coureur français de l’équipe UAE Team Emirates-XRG remporte les Boucles de la Mayenne 2026

ABOU DHABI, 1er juin 2026 (WAM) -- Le coureur français Benoît Cosnefroy de l’équipe UAE Team Emirates-XRG a remporté le classement général des Boucles de la Mayenne en France, décrochant ainsi sa première victoire au classement général avec l’équipe émiratie depuis son arrivée chez UAE Team Emirates-XRG durant l’hiver.

Cosnefroy a scellé son titre dimanche après avoir terminé la troisième et dernière étape en toute sécurité au sein du peloton, préservant ainsi la tête du classement qu’il avait prise grâce à sa victoire impressionnante lors de la deuxième étape samedi.

Le coureur français abordait la dernière étape avec seulement sept secondes d’avance sur son plus proche rival au classement général, ce qui a nécessité une vigilance constante de la part de ses coéquipiers de l’UAE Team Emirates-XRG tout au long de la course. L’équipe a réussi à contrôler l’échappée et à gérer la situation générale de la course, veillant à ce que l’avance reste intacte jusqu’aux derniers kilomètres.

Après que l’échappée ait été reprise bien avant l’arrivée, l’étape s’est jouée au sprint massif, avec Olav Kooij de Decathlon CMA CGM qui s’est imposé lors de la troisième étape. Cosnefroy a franchi la ligne d’arrivée en toute sécurité au sein du peloton, confirmant ainsi son triomphe au classement général.