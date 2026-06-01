Le pilote émirati prend la tête du Championnat FIA Formula Regional après Spa-Francorchamps

BRUXELLES, 1er juin 2026 (WAM) -- Le pilote émirati Rashid Al Dhaheri s'est hissé en tête du classement du Championnat FIA Formula Regional à l’issue de la troisième manche qui s’est achevée hier sur le circuit de Spa-Francorchamps en Belgique.

Cette manche, organisée du 28 au 31 mai et réunissant 30 pilotes issus de plus de 20 pays, a vu Rashid Al Dhaheri réaliser une série de performances impressionnantes qui ont renforcé sa position de leader au championnat. Il a décroché deux podiums, terminant deuxième lors de la première course et troisième lors de la deuxième.

Rashid Al Dhaheri est également devenu le premier pilote émirati de l’histoire à mener un championnat FIA, marquant ainsi une nouvelle étape importante tant pour sa carrière que pour le sport automobile des Émirats arabes unis.

Le pilote émirati a signé une solide performance lors des qualifications, décrochant la pole position dans son groupe lors des deux séances qualificatives. Il a également réalisé le meilleur tour lors de la deuxième course, malgré des conditions météorologiques difficiles et changeantes sur le célèbre circuit belge.

Lors de la première course, retardée en raison de fortes pluies, Rashid Al Dhaheri est resté parmi les leaders tout au long de l’épreuve et a franchi la ligne d’arrivée à la deuxième place, à seulement 0,137 seconde du vainqueur. Il a poursuivi sur sa lancée lors de la deuxième course, terminant troisième après une longue période de voiture de sécurité qui a empêché tout changement de position dans les derniers tours.

Ainsi, Rashid Al Dhaheri a quitté la Belgique en tant que leader du championnat avant la quatrième manche, prévue sur le circuit de Monza en Italie à la mi-juin.

Rashid Al Dhaheri a déclaré que Spa-Francorchamps est l’un des circuits les plus exigeants au monde, soulignant que les conditions météorologiques changeantes ont accru la difficulté tout au long du week-end.

Il a ajouté que l’équipe avait su maximiser ses résultats dans des circonstances difficiles, insistant sur le fait que mener le championnat représente une étape importante, tandis que l’attention se porte désormais sur la prochaine manche à Monza.