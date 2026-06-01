L’Académie Maritime d’Abou Dhabi et Bahrain Polytechnic signent un accord pour renforcer l’éducation maritime

ABOU DHABI, 1er juin 2026 (WAM) -- L’Académie Maritime d’Abou Dhabi (ADMA) a signé un protocole d’accord avec le Bahrain Polytechnic afin de renforcer la coopération dans les domaines de l’éducation, de la formation et de la recherche appliquée, et de bâtir des partenariats à fort impact contribuant au développement des talents nationaux et régionaux dans les secteurs maritime, de l’ingénierie et de la technologie.

Le protocole d’accord a été signé par le Dr Yasser Al Wahedi, Président de l’Académie Maritime d’Abou Dhabi, et le Professeur Ciarán Ó Catháin, Directeur Général du Bahrain Polytechnic, en présence de hauts responsables des deux entités.

Le protocole d’accord établit un cadre de collaboration pour explorer des opportunités conjointes dans plusieurs domaines, notamment le développement et la mise en œuvre de programmes de formation et de cours d’intérêt commun, des initiatives de formation de formateurs, ainsi que l’organisation de conférences, d’ateliers, d’événements et de congrès. Il prévoit également la mise à disposition de stages et d’opportunités d’insertion professionnelle (Cadetship) pour les étudiants et diplômés du Bahrain Polytechnic.

De plus, le protocole d’accord encourage la collaboration sur des projets de recherche appliquée contribuant au développement de technologies soutenant le secteur maritime, l’ingénierie marine, la sécurité maritime et la logistique. Le partenariat facilitera également l’échange de connaissances et d’expertises dans les domaines techniques et de l’ingénierie, ainsi que le développement de programmes de formation avancés dans les technologies émergentes et la recherche appliquée, favorisant ainsi l’innovation et renforçant l’alignement entre les résultats académiques et les besoins des secteurs industriel et maritime.

Le Dr Yasser Al Wahedi a déclaré : « Ce partenariat reflète l’engagement de l’Académie Maritime d’Abou Dhabi à faire progresser l’éducation appliquée et à encourager l’innovation par le biais de la collaboration régionale. En alignant l’excellence académique sur les besoins de l’industrie, nous permettons à la prochaine génération de pionniers du maritime et de la technologie d’émerger. »

Le Professeur Ciarán Ó Catháin a indiqué que ce partenariat représente une étape stratégique en accord avec le Plan Stratégique 2026–2029 du Bahrain Polytechnic, qui vise à renforcer l’éducation appliquée, à élargir les partenariats régionaux et internationaux, et à améliorer la préparation des étudiants au marché du travail grâce à l’intégration de l’apprentissage académique et de l’expérience pratique.

Il a ajouté que le protocole d’accord soutient l’orientation du Polytechnic vers l’innovation, le développement des compétences d’avenir et le renforcement de sa position en tant qu’établissement d’enseignement supérieur appliqué de premier plan dans la région.

Le protocole d’accord reflète l’engagement commun de l’Académie Maritime d’Abou Dhabi et du Bahrain Polytechnic à élargir les partenariats régionaux et internationaux, à améliorer la qualité de l’éducation appliquée et à offrir aux étudiants des opportunités d’apprentissage et de formation innovantes qui renforcent leur préparation professionnelle et s’alignent sur les besoins évolutifs des industries du futur.