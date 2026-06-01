DP World et la République dominicaine investissent 100 millions USD pour étendre Caucedo FTZ

SANTO DOMINGUE, 1er juin 2026 (WAM) -- DP World et le gouvernement de la République dominicaine investiront 100 millions de dollars supplémentaires pour étendre les infrastructures logistiques et d’entreposage dans la zone franche (FTZ) de DP World à Caucedo.

Dévoilé lors du 12e Congrès mondial des zones franches 2026, cet investissement s’ajoute aux 760 millions de dollars précédemment engagés, renforçant davantage le rôle du pays en tant que centre de fabrication et de logistique pour les Amériques.

En mai 2025, DP World a signé un protocole d’accord de 760 millions de dollars avec le gouvernement de la République dominicaine pour agrandir le port de Caucedo et sa zone franche.

Le nouvel investissement, réalisé en collaboration avec le ministère de l’Industrie, du Commerce et des MPME, soutiendra le développement de nouvelles infrastructures d’entreposage et augmentera la capacité logistique globale, intégrant davantage les services portuaires, de zone franche et logistiques à Caucedo afin de répondre à la demande régionale croissante.

Selon une étude indépendante menée par Oxford Economics, DP World joue un rôle significatif dans la stimulation de la croissance économique, de l’emploi et de la connectivité commerciale à travers la République dominicaine.

Les chercheurs britanniques ont constaté que DP World soutenait près de 5 000 emplois à l’échelle nationale et pourrait augmenter les exportations de marchandises à 2,4 milliards de dollars d’ici 2035.

Le port a traité 13,3 milliards de dollars de commerce total en 2024.

Morten Johansen, directeur des opérations de DP World dans les Amériques, a déclaré : « La République dominicaine occupe une place de plus en plus centrale dans le commerce régional des Amériques. Cet investissement supplémentaire de 100 millions de dollars s’appuie sur notre engagement précédemment annoncé, contribuant à positionner Caucedo comme une plateforme logistique entièrement intégrée, capable de soutenir la croissance industrielle et commerciale à long terme. »

Manuel Martínez, directeur général de DP World en République dominicaine, a déclaré : « En élargissant les infrastructures logistiques et d’entreposage dans la zone franche de Caucedo, nous permettons à nos clients de se développer plus efficacement tout en renforçant la compétitivité de la République dominicaine en tant que centre régional du commerce. »