Le Président du Parlement arabe condamne l'agression israélienne au Liban et appelle à l'action de l'ONU

LE CAIRE, 1er juin 2026 (WAM) – Mohammed bin Ahmed Al Yamahi, Président du Parlement arabe, a condamné l’agression israélienne contre le Liban, évoquant le ciblage de civils, la destruction de zones densément peuplées et d’importants dégâts causés aux infrastructures et installations clés, en violation du droit international et de la Charte des Nations Unies.

Dans une déclaration publiée aujourd’hui, Mohammed bin Ahmed Al Yamahi a mis en garde contre les conséquences des violations et crimes de guerre persistants d’Israël, appelant la communauté internationale et le Conseil de sécurité des Nations Unies à intervenir immédiatement pour mettre fin aux attaques et contraindre Israël à respecter la Résolution 1701 du Conseil de sécurité de l’ONU.

Il a souligné le soutien du Parlement arabe à la souveraineté, à l’unité et à l’intégrité territoriale du Liban, ainsi qu’aux efforts de ses institutions étatiques pour préserver la sécurité nationale, la stabilité et renforcer l’autorité de l’État sur l’ensemble du territoire national.