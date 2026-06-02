Le trafic aérien en Syrie bondit de 375 % en mai avec près de 12 000 survols

DAMAS, 2 juin 2026 (WAM) – La Syrie a enregistré près de 12 000 survols en mai, après que les compagnies aériennes ont modifié leurs itinéraires dans la région afin d’éviter les espaces aériens affectés par les récents développements régionaux.

Le nombre de vols traversant l’espace aérien syrien a augmenté d’environ 375 pour cent en mai par rapport au même mois de l’année précédente.

Les statistiques de l’Autorité syrienne de l’aviation civile ont montré que 11 801 vols ont traversé l’espace aérien syrien au cours du mois de mai, soit plus du double des 4 267 vols enregistrés en février, le dernier mois avant que les développements au Moyen-Orient ne perturbent le trafic aérien dans la région.