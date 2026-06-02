Les organisations internationales accélèrent le développement de vaccins contre la souche Bundibugyo d’Ebola

GENÈVE, 2 juin 2026 (WAM) -- Les organisations internationales ont annoncé lundi l’intensification de leurs efforts pour répondre de toute urgence à l’épidémie d’Ebola en République démocratique du Congo et en Ouganda, tout en accélérant le développement d’un vaccin efficace contre la souche Bundibugyo actuellement en circulation.

L’épidémie, qui a jusqu’à présent causé environ 250 décès et plus de 1 100 cas confirmés, a poussé les scientifiques et les organisations internationales de santé à une course contre la montre pour développer un vaccin pouvant être produit rapidement et testé dans les régions africaines touchées. Il n’existe actuellement aucun vaccin ou traitement approuvé pour cette souche.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a indiqué que le vaccin le plus proche de l’homologation est le vaccin rVSV à dose unique, développé par l’International AIDS Vaccine Initiative (IAVI), qui repose sur la même technologie que celle utilisée pour développer l’Ervebo, le vaccin homologué contre la souche Zaïre du virus Ebola, plus répandue.

L’IAVI a également annoncé lundi avoir conclu un accord avec l’Université du Texas Medical Branch pour poursuivre le développement du vaccin.

L’OMS estime qu’il faudra entre sept et neuf mois avant que le vaccin rVSV ciblant la souche Bundibugyo soit prêt pour des essais cliniques sur l’homme.

Dans le même contexte, la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies (CEPI) a annoncé un financement destiné à accélérer le développement de trois candidats vaccins contre la souche Bundibugyo, dont le vaccin rVSV. Le Directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a qualifié cette initiative d’étape importante dans la lutte contre l’épidémie.

Le financement soutiendra également le développement d’un autre vaccin à l’Université d’Oxford, qui avait précédemment contribué au développement du vaccin AstraZeneca contre la COVID-19. Selon l’OMS, ce vaccin, qui sera fabriqué par le Serum Institute of India, le plus grand producteur de vaccins au monde, pourrait être prêt pour des essais cliniques d’ici deux à trois mois.

Le troisième candidat vaccin éligible au financement est en cours de développement par la société américaine de biotechnologie Moderna et repose sur la technologie de l’ARN messager (ARNm).