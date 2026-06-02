Des experts médicaux chinois envoyés en RDC pour renforcer la lutte contre Ebola

PÉKIN, 2 juin 2026 (WAM) -- Une équipe d’experts médicaux chinois partira de Pékin dans la nuit de lundi à mardi à destination de la République démocratique du Congo (RDC) afin de soutenir les efforts locaux de lutte contre Ebola, selon la Commission nationale de la santé de Chine (NHC) lundi. Forte d’une grande expérience dans le contrôle des épidémies, l’équipe travaillera avec la mission médicale chinoise actuellement présente en RDC et renforcera la coopération avec les agences médicales et de contrôle épidémique locales pour aider à contenir l’épidémie d’Ebola.