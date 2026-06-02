Le FNC participe à une session du Parlement international pour la tolérance et la paix en Macédoine du Nord

SKOPJE, 2 juin 2026 (WAM) -- Mohammed Issa Al Kashf, membre du Conseil national fédéral (FNC), a participé à la 14e session plénière du Parlement international pour la tolérance et la paix, qui s'est tenue à Skopje, en Macédoine du Nord, sous le thème « Promouvoir la tolérance et la paix : le rôle stratégique des parlements dans l’élaboration et la législation des politiques pour l’avenir ».

S'adressant à la session, Mohammed Issa Al Kashf a déclaré que le thème reflétait la responsabilité croissante des institutions parlementaires à une époque de changements mondiaux rapides et de défis complexes liés à la sécurité, à la stabilité, au développement ainsi qu’aux transformations technologiques et sociales.

Il a souligné que les parlements étaient devenus des partenaires clés dans la définition des visions d’avenir, l’élaboration des politiques publiques et la promotion du dialogue, de la coexistence et de la tolérance entre les peuples et les cultures.

Mohammed Issa Al Kashf a insisté sur le fait que le renforcement des valeurs de paix et de tolérance exige le respect de la souveraineté des États et l’adhésion au droit international. Il a ajouté que les Émirats arabes unis rejettent fermement les actions et pratiques hostiles de l’Iran, qui vont à l’encontre des principes de bon voisinage et constituent une violation manifeste du droit international ainsi que des fondements de la sécurité et de la stabilité régionales et internationales.

Il a déclaré que les attaques contre les civils et les infrastructures critiques, ainsi que les discours favorisant l’escalade et la haine, sont incompatibles avec les valeurs de tolérance, de paix et de coexistence que la communauté internationale cherche à promouvoir.

Mohammed Issa Al Kashf a ajouté qu’une paix véritable ne peut être atteinte par des violations de la souveraineté des États, des menaces à la sécurité nationale ou l’utilisation de la force, de la violence et du terrorisme pour exercer une influence ou obtenir des gains politiques. Il a affirmé que les parlements portent une responsabilité à la fois morale et législative pour faire face à l’extrémisme et aux discours de haine, et pour soutenir les politiques favorisant le dialogue, la modération et le respect de la souveraineté.

Il a réitéré le rejet catégorique par les Émirats arabes unis de toute menace ou allégation portant atteinte à leur souveraineté, à leur sécurité nationale ou à leur indépendance décisionnelle, ainsi que des revendications iraniennes et des tentatives de justifier des attaques terroristes.

Mohammed Issa Al Kashf a appelé à un renforcement de la législation et des politiques qui répondent aux défis futurs, protègent les valeurs humaines partagées et favorisent le dialogue et la modération. Il a réaffirmé l’engagement des Émirats arabes unis à soutenir les efforts internationaux visant à promouvoir la paix, la tolérance et la stabilité durable.