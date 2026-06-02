L'or grimpe de 0,5 % à 4 507,56 dollars l'once, soutenu par la baisse des rendements

CAPITALES MONDIALES, 2 juin 2026 (WAM) -- Le prix de l'or a enregistré une légère hausse mardi, soutenu par le recul des rendements des obligations du Trésor.

L'or au comptant a progressé de 0,5 % pour atteindre 4 507,56 dollars l'once à 04h20 GMT.

Les contrats à terme sur l'or américain, avec une livraison prévue en août, ont augmenté de 0,7 % à 4 538 dollars.

Concernant les autres métaux précieux, l'argent au comptant a gagné 0,9 % à 75,49 dollars l'once, le platine a progressé de 1,3 % à 1 947,95 dollars et le palladium a légèrement augmenté de 0,3 % à 1 366,37 dollars.