Le Président des Émirats adresse des félicitations à l’Italie pour la Fête de la République

ABOU DHABI, 2 juin 2026 (WAM) -- Le Président Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan a adressé un message de félicitations au Président Sergio Mattarella d’Italie à l’occasion de la Fête de la République de son pays.

Son Altesse Cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice-Président, Premier Ministre et Souverain de Dubaï, ainsi que Son Altesse Cheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, Vice-Président, Vice-Premier Ministre et Président de la Cour présidentielle, ont envoyé des messages similaires au Président de l’Italie et à la Première Ministre Giorgia Meloni.