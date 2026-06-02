Allied World étend ses opérations mondiales à Dubaï avec l’ouverture d’un bureau régional au DIFC

DUBAÏ, 2 juin 2026 (WAM) – Allied World Assurance Company Holdings, Ltd (Allied World), fournisseur mondial de solutions d’assurance et de réassurance, a inauguré mardi un nouveau bureau régional au Dubai International Financial Centre (DIFC). Cette présence locale permettra à Allied World de proposer directement son expertise en assurance aux clients du Moyen-Orient.

« L’ouverture d’un bureau régional à Dubaï marque une étape importante dans notre stratégie de croissance mondiale, en nous offrant un meilleur accès aux courtiers et aux clients de toute la région. Grâce à notre expérience internationale et à nos solides capacités techniques, Allied World est bien positionnée pour répondre aux besoins évolutifs des entreprises sur ce marché dynamique », a déclaré Ed Moresco, président des Marchés mondiaux.

En élargissant son empreinte mondiale et en établissant sa présence régionale à Dubaï, Allied World rejoint l’un des centres d’assurance et de réassurance à la croissance la plus rapide au monde.

Le DIFC a encore renforcé sa position de pôle mondial majeur de l’assurance et de la réassurance, avec des primes brutes émises dépassant 4,2 milliards de dollars en 2025, soit une hausse de 20 % sur un an et plus du double des volumes enregistrés en 2022.

Les primes négociées depuis le DIFC ont également franchi le seuil de 3,4 milliards de dollars, en progression de 14 % en 2025, reflétant l’ampleur croissante, la sophistication et la portée mondiale du centre en tant que principale plateforme régionale de transfert des risques, de souscription et de solutions d’assurance spécialisées.

Arif Amiri, directeur général de l’Autorité du DIFC, a déclaré : « Allied World apporte une expertise internationale approfondie ainsi que des capacités spécialisées en assurance et réassurance, qui soutiendront directement les besoins évolutifs des clients de la région en matière de gestion et de transfert des risques. La présence d’Allied World renforce encore l’écosystème de l’assurance et de la réassurance du DIFC et confirme notre rôle de plateforme de confiance pour les entreprises de premier plan souhaitant servir le Moyen-Orient et au-delà depuis Dubaï. »

La poursuite de l’expansion de l’écosystème de l’assurance et de la réassurance du DIFC repose sur une communauté diversifiée de plus de 135 entreprises couvrant la souscription, la réassurance, le courtage, les captives et les activités spécialisées de transfert des risques.

Au cours de l’année 2025 et du seul premier trimestre 2026, 28 nouvelles entreprises liées à l’assurance ont été autorisées au sein du centre, renforçant le rôle du DIFC comme base privilégiée à long terme pour les institutions mondiales recherchant une sécurité réglementaire, un accès aux marchés régionaux et un environnement stable pour développer leurs opérations internationales.