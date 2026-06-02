Le centre de recherche et de sauvetage Yas SeaWorld sensibilise à la conservation marine

ABOU DHABI, 2 juin 2026 (WAM) -- Le Yas SeaWorld Research & Rescue Centre, le plus grand centre dédié à la recherche, au sauvetage, à la réhabilitation et au retour des espèces marines de la région, ainsi que Yas Marina, organiseront un événement éducatif le 5 juin à l’occasion de la Journée mondiale de l’environnement, mettant en avant les efforts de conservation et de sauvetage marins aux Émirats arabes unis.

Les visiteurs auront l’opportunité de découvrir la flotte de sauvetage du centre, comprenant une camionnette de secours, un pick-up et un jet-ski, et d’apprendre comment ces véhicules sont utilisés lors des opérations de sauvetage en mer.

L’événement proposera également des sessions éducatives animées par des spécialistes de la conservation marine, axées sur la biodiversité marine et le rôle que chacun peut jouer dans la protection de la vie marine. Des élèves des écoles Aldar participeront au programme dans le cadre des efforts du centre pour promouvoir la sensibilisation à l’environnement auprès des jeunes générations.

Les familles et les enfants pourront rencontrer Sakina le Dugong, un personnage vivant populaire de SeaWorld Yas Island Abu Dhabi, et participer à une série d’ateliers et d’activités interactives.

Le programme se poursuivra le 8 juin à l’occasion de la Journée mondiale de l’océan, avec des activités à SeaWorld Yas Island Abu Dhabi et au Yas SeaWorld Research & Rescue Centre.

Les visiteurs seront invités à explorer des stations éducatives dédiées aux écosystèmes marins, notamment les mangroves, les herbiers marins et les récifs coralliens, soulignant l’importance de la protection de la biodiversité marine de la région.