Trump dément les informations faisant état d’une suspension des négociations entre les États-Unis et l’Iran

WASHINGTON, 3 juin 2026 (WAM) -- Le Président des États-Unis, Donald Trump, a rejeté les informations affirmant que les communications diplomatiques entre Washington et Téhéran auraient été rompues, déclarant que les discussions se poursuivent sans interruption.

S'exprimant sur sa plateforme sociale, Truth Social, le Président des États-Unis a qualifié de fausses et erronées les informations médiatiques alléguant un arrêt des contacts. Il a affirmé que les conversations entre les deux nations se déroulent de manière continue au quotidien.

Tout en soulignant que l’issue finale du processus de négociation demeure incertaine, le Président Trump a réitéré avoir informé l’Iran qu’il était temps de finaliser un accord. Il a ajouté que le statu quo, qui perdure depuis 47 ans, ne peut être autorisé à se poursuivre.