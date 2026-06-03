Le Conseil des ministres koweïtien condamne fermement les frappes iraniennes et exige l’arrêt immédiat

KOWEÏT, 3 juin 2026 (WAM) -- Le Conseil des ministres koweïtien a fermement condamné les attaques répétées de missiles et de drones iraniens qui ont visé le territoire koweïtien jeudi dernier et lundi. Le Conseil a qualifié ces frappes d’escalade dangereuse, de violation flagrante de la souveraineté et de l’intégrité territoriale du Koweït, ainsi que de menace directe pour la vie des civils et les infrastructures critiques.

Lors d’une session présidée par Son Altesse le Premier ministre Cheikh Ahmad Abdullah Al-Ahmad Al-Sabah, le Conseil des ministres a exhorté l’Iran à cesser immédiatement et sans condition ces actes hostiles. Il a ajouté que Téhéran porte l’entière responsabilité des conséquences de ces opérations, les qualifiant de violation grave du droit international, de la Charte des Nations Unies et de la Résolution 2817 (2026) du Conseil de sécurité de l’ONU, selon l’Agence de presse koweïtienne.

À l’issue de la réunion, Omar Saud Al-Amr, Ministre d’État chargé de la Communication et des Technologies de l’Information et Ministre par intérim de l’Information et de la Culture, a déclaré que le Conseil des ministres rejette fermement ces pratiques agressives. Il a réaffirmé que le Koweït se réserve le droit absolu de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger sa sécurité, son environnement stable et ses installations vitales contre toute menace extérieure, invoquant son droit inhérent à la légitime défense en vertu de l’Article 51 de la Charte des Nations Unies.