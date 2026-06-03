La RDC rouvre l’aéroport de Bunia après des mesures renforcées contre l’épidémie d’Ebola

KINSHASA, 3 juin 2026 (WAM) -- La République démocratique du Congo a rouvert l’aéroport de la capitale de la province la plus touchée par l’épidémie d’Ebola en cours, a indiqué un communiqué du gouvernement, revenant ainsi sur une décision que certains habitants estimaient les avoir privés de fournitures essentielles.

Selon Reuters, le gouvernement à Kinshasa avait annoncé le mois dernier la suspension des vols de passagers à destination de Bunia, l'aéroport principal de l’Ituri, où les premiers cas d’Ebola avaient été confirmés. Les vols humanitaires et médicaux se poursuivaient, sous réserve d’approbations.

Dans un communiqué publié tard lundi, le ministère congolais des Transports a déclaré que les conditions étaient désormais réunies « pour permettre une reprise progressive et sécurisée des activités de transport aérien » et que l’aéroport rouvrirait immédiatement.

Le ministère a précisé que tous les passagers seraient soumis à un contrôle de température corporelle avant l’embarquement et à l’arrivée, que les passagers devaient se laver les mains avant d’embarquer et qu’aucun passager présentant de la fièvre ne serait autorisé à monter à bord.

Les Centres africains de contrôle et de prévention des maladies ont annoncé l’apparition de la souche Bundibugyo d’Ebola, la 17e épidémie d’Ebola en République démocratique du Congo, le 15 mai, et l’Organisation mondiale de la santé l’a rapidement déclarée urgence de santé publique de portée internationale.