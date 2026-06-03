Les prix de l'or restent stables à 4 485,17 dollars alors que l'inflation inquiète

CAPITALES MONDIALES, 3 juin 2026 (WAM) -- Les prix de l'or sont restés stables mercredi, alors que les investisseurs surveillaient l'évolution de la situation au Moyen-Orient dans un contexte de craintes croissantes d'inflation et attendaient les prochaines données économiques américaines. L'or au comptant est resté inchangé à 4 485,17 dollars l'once à 03h19 GMT, après avoir augmenté de plus de 1 pour cent lors de la séance précédente.

Les contrats à terme sur l'or américain pour livraison en août ont reculé de 0,1 pour cent à 4 513,60 dollars.

L'argent au comptant a baissé de 0,1 pour cent à 75,01 dollars l'once, le platine a perdu 0,2 pour cent à 1 933,15 dollars, tandis que le palladium a gagné 0,2 pour cent à 1 372,25 dollars.