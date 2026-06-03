L’Ouganda enregistre six nouveaux cas d’Ebola, totalisant 15 infections confirmées à ce jour

KAMPALA, 3 juin 2026 (WAM) -- L’Ouganda a confirmé six nouveaux cas d’Ebola, portant le nombre total d’infections confirmées lors de l’épidémie en cours à 15, a annoncé mardi le ministère de la Santé.

Selon la dernière mise à jour sur l’Ebola publiée par le ministère, les six nouveaux cas ont été identifiés parmi les contacts de patients précédemment confirmés.

Le ministère a précisé qu’à ce jour, deux personnes ont été autorisées à quitter l’hôpital, tandis que 12 sont toujours hospitalisées et qu’un décès a été enregistré.