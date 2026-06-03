Les Émirats arabes unis placés dans le premier chapeau pour la troisième Ligue des champions des clubs du Golfe

DOHA, 3 juin 2026 (WAM) -- La Fédération de la Coupe du Golfe arabe de football a fixé au 9 septembre 2026 la date du tirage au sort de la troisième édition de la Ligue des champions des clubs du Golfe, qui se déroulera du 13 octobre 2026 au 30 avril 2027.

La fédération a annoncé avoir approuvé l’élargissement du tournoi de huit à douze clubs pour l’édition 2026-2027.

Selon le système d’allocation basé sur le classement, la Fédération de football des Émirats arabes unis est placée dans le premier niveau aux côtés des fédérations de football d’Arabie saoudite, du Qatar et d’Irak, chaque fédération recevant deux places dans la compétition. Le deuxième niveau comprend les fédérations de football d’Oman, de Bahreïn, du Koweït et du Yémen, chacune recevant une place.

La fédération a invité ses associations membres à nommer les clubs qui les représenteront dans la compétition. Elle a précisé que les clubs nommés doivent figurer parmi les équipes les mieux classées dans leurs championnats nationaux respectifs, après exclusion des clubs participant aux compétitions de l’AFC durant la même saison.