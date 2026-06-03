Les Chambres de Dubaï et le Cap-Occidental discutent des moyens de renforcer la coopération économique

LE CAP, 3 juin 2026 (WAM) -- Les Chambres de Dubaï ont exploré les moyens de renforcer les flux commerciaux et d'investissement avec la province du Cap-Occidental en Afrique du Sud lors d'une récente rencontre avec Son Excellence Alan Winde, Premier ministre du Cap-Occidental.

Au cours de la réunion, les Chambres de Dubaï ont présenté l'environnement commercial intégré de l'émirat et les opportunités qu'il offre aux entreprises sud-africaines souhaitant s'étendre sur les marchés régionaux et mondiaux.

Les discussions ont également mis en avant le rôle important de Dubaï dans le commerce international, la facilitation des partenariats transfrontaliers et la capacité de la communauté d'affaires locale à bénéficier des opportunités économiques à l'échelle mondiale.

La réunion s'est tenue en Afrique du Sud avec la participation de Son Excellence Salem AlShamsi, Vice-président exécutif des relations internationales aux Chambres de Dubaï.

« Le Cap-Occidental s'engage à approfondir et à élargir les relations commerciales avec les Émirats arabes unis, en particulier Dubaï, alors que nous construisons de nouveaux ponts d'opportunités entre nos régions », a déclaré Son Excellence Winde.

« La position de Dubaï en tant que centre mondial de la finance, de la logistique, du tourisme et de l'innovation s'aligne fortement avec la vision du Cap-Occidental pour une croissance économique inclusive et la création d'emplois. »

Il a ajouté : « Nous voyons un potentiel énorme de collaboration dans des secteurs tels que les énergies renouvelables, l'agro-transformation, la technologie et les infrastructures, entre autres. Le Cap-Occidental offre une stabilité politique, des infrastructures de classe mondiale, une main-d'œuvre qualifiée et un historique avéré de réussite en matière d'investissement. »

Son Excellence AlShamsi a réaffirmé l'engagement des Chambres de Dubaï à élargir la coopération économique avec les entreprises du Cap-Occidental et de toute l'Afrique du Sud.

Il a souligné l'importance d'explorer de nouvelles opportunités de collaboration dans divers secteurs, de renforcer la compétitivité des entreprises et de créer des voies pour des investissements de haute qualité qui servent les intérêts communs des deux marchés.

Son Excellence AlShamsi a insisté sur l'importance de développer des liens commerciaux bilatéraux et de bâtir des partenariats stratégiques entre les entreprises du secteur privé, notant que ces partenariats peuvent soutenir la coopération dans des secteurs clés d'intérêt mutuel et ouvrir de nouvelles perspectives de croissance.

Il a ajouté que la mission commerciale de la Chambre de commerce de Dubaï en Afrique du Sud, qui comprend une délégation d'entreprises de Dubaï, reflète l'importance du marché sud-africain, qui était le cinquième partenaire commercial de Dubaï en Afrique l'année dernière.

« L'Afrique du Sud occupe une position économique de premier plan et possède un fort potentiel de croissance, ce qui en fait un partenaire stratégique important pour la communauté d'affaires de Dubaï. Le Cap-Occidental se distingue comme un pôle économique dynamique avec des atouts dans plusieurs secteurs prioritaires, notamment le commerce alimentaire », a-t-il déclaré.

Il a ajouté que la réunion reflète un engagement commun à renforcer la coopération entre les communautés d'affaires, à soutenir des partenariats durables et à faire progresser le commerce et l'investissement mutuels. La mission commerciale crée également une plateforme permettant aux entreprises de se développer et de bénéficier des opportunités de haute qualité offertes par Dubaï et le Cap-Occidental.

La réunion s'est tenue en marge de la mission commerciale de la Chambre de commerce de Dubaï au Cap, qui s'inscrit dans le cadre des efforts de la chambre pour soutenir l'expansion des entreprises basées à Dubaï en Afrique du Sud.