Koweït -plan d’urgence -aéroport-suspend -vols-attaque iranienne

KOWEÏT, 3 juin 2026 (WAM) -- L'Autorité publique de l'aviation civile du Koweït (PACA) a activé mercredi son plan d'urgence à l'aéroport international du Koweït après que le Terminal 1 a été frappé par des missiles et des drones iraniens, causant des victimes et des dégâts à plusieurs installations, a déclaré le porte-parole Abdullah Al-Rajhi.

Dans une déclaration relayée par l'Agence de presse koweïtienne (KUNA), Abdullah Al-Rajhi a indiqué que les autorités répondaient à l'attaque conformément aux protocoles d'urgence établis afin d'assurer la sécurité des employés et des passagers et de sécuriser les installations de l'aéroport.

Il a confirmé que le trafic aérien avait été suspendu et que les vols étaient détournés vers des aéroports voisins jusqu'à nouvel ordre.

Cette mesure a été prise alors que des plans de contingence sécuritaires et techniques étaient mis en œuvre pour permettre la reprise progressive des opérations aéroportuaires, a-t-il ajouté.

Les équipes techniques évaluent l'ampleur des dégâts avant le début des travaux de réparation, a précisé Abdullah Al-Rajhi.