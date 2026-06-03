Abdullah bin Zayed et le ministre portugais des Affaires étrangères examinent par téléphone les relations bilatérales et les développements régionaux

ABOU DHABI, 3 juin 2026 (WAM) -- Son Altesse Cheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, s’est entretenu par téléphone avec Paulo Rangel, Ministre des Affaires étrangères du Portugal, au sujet des développements régionaux et des répercussions des attaques terroristes non provoquées de l’Iran visant des sites et installations civils aux Émirats arabes unis à l’aide de missiles et de drones.

Les deux ministres ont examiné les graves conséquences de ces attaques terroristes sur la navigation maritime internationale, l’approvisionnement énergétique et l’économie mondiale.

Ils ont également discuté des moyens de renforcer les efforts internationaux pour promouvoir la sécurité et une paix durable dans la région.

Son Altesse Cheikh Abdullah et Paulo Rangel ont passé en revue les liens d’amitié entre les Émirats arabes unis et le Portugal et ont exploré les voies pour renforcer la coopération dans divers secteurs afin de soutenir les efforts de développement dans les deux pays.