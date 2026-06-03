Le président du Parlement arabe condamne les attaques iraniennes contre le Koweït et Bahreïn

LE CAIRE, 3 juin 2026 (WAM) -- Mohammed bin Ahmed Al Yamahi, Président du Parlement arabe, a fermement condamné les attaques terroristes iraniennes flagrantes et répétées visant des installations civiles et des infrastructures vitales dans l'État du Koweït et le Royaume de Bahreïn, déclarant que ces actes constituaient une violation flagrante des lois et normes internationales ainsi que des principes humanitaires.

Dans une déclaration faite mercredi, Mohammed bin Ahmed Al Yamahi a affirmé la pleine solidarité du Parlement arabe avec le Koweït et Bahreïn, ainsi que son soutien à toutes les mesures prises par les deux pays pour préserver leur sécurité nationale et protéger les citoyens et les résidents.

Il a également salué l'efficacité et la préparation des forces armées des deux pays dans la confrontation de ces attaques criminelles.

Mohammed bin Ahmed Al Yamahi a appelé la communauté internationale et le Conseil de sécurité des Nations Unies à adopter une position ferme et immédiate afin de mettre un terme à ces violations graves et d'empêcher leur répétition, dans le but de préserver la paix et la sécurité régionales et internationales.