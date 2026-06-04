Le calendrier événementiel de Dubaï figure parmi les plus chargés au monde, selon des responsables

DUBAÏ, 4 juin 2026 (WAM) – Le calendrier événementiel de Dubaï s’est imposé comme l’un des plus chargés au monde, stimulant la croissance économique et la résilience à long terme, ont déclaré mercredi des responsables du tourisme.

S’exprimant lors de la première réunion trimestrielle des partenaires de 2026 à l’Opéra de Dubaï, des représentants du Département de l’Économie et du Tourisme de Dubaï (DET) ont souligné comment les leçons tirées de la crise financière de 2008 et de la pandémie de COVID-19 ont été institutionnalisées dans les opérations quotidiennes afin d’assurer une réponse rapide et une communication fluide avec le secteur privé.

Issam Kazim, Directeur Général de la Dubai Corporation for Tourism and Commerce Marketing (DCTCM), a réaffirmé l’engagement de la ville envers l’Agenda Économique de Dubaï (D33). Il a insisté sur le fait que cette stratégie à long terme a été élaborée collectivement en analysant les besoins du marché et de l’industrie, distinguant Dubaï des autres grandes villes mondiales par son accent sur la croissance durable et la diversification de l’offre dans tous les secteurs pour faire de l’émirat une destination de premier plan pour visiter, vivre et investir.

Issam Kazim a présenté quatre objectifs touristiques majeurs axés sur l’augmentation du nombre total de visiteurs, l’allongement de la durée moyenne de séjour, la hausse des dépenses touristiques et la fidélisation des visiteurs. La connectivité mondiale, dirigée par Emirates et flydubai, demeure au cœur de cette stratégie. Il a salué l’agilité opérationnelle du secteur aérien, notant que les autorités locales avaient déjà géré les horaires des pistes dans des créneaux de 15 minutes pour interrompre et relancer les vols de manière fluide lors de périodes difficiles, démontrant ainsi un niveau de flexibilité institutionnelle fruit d’un travail d’équipe continu.

En évoquant la résilience historique, le DET a détaillé les interventions financières passées, notamment un plan de relance de 1 milliard d’AED suivi d’une tranche supplémentaire portant le soutien total aux entreprises à 2,5 milliards d’AED. Cette liquidité a soutenu le commerce de détail, l’hôtellerie, les PME et le secteur événementiel afin d’assurer la continuité des activités et la préparation à l’avenir.

Issam Kazim a souligné que la confiance des consommateurs internationaux reste exceptionnellement élevée, avec des cadres d’entreprises mondiales se rendant dans l’émirat pour vérifier eux-mêmes les mesures de sécurité auprès de leurs conseils d’administration, tandis que de grandes marques continuent de choisir Dubaï pour les lancements mondiaux de produits.

Pour protéger les intérêts des consommateurs et prévenir toute exploitation du marché, les autorités fédérales et locales ont mis en place des contrôles stricts des prix, menant des inspections au moins deux fois par jour. Les principaux événements culturels et sportifs de la ville ont maintenu leurs activités sans interruption, comme en témoignent la 30e édition de la Dubai World Cup et la 20e édition d’Art Dubai, ainsi que des initiatives communautaires portées par des plateformes de livraison telles que Talabat, Noon et Kita pour soutenir les restaurants locaux.

Ahmed Alkhaja, Directeur Général de Dubai Festivals and Retail Establishment (DFRE), a confirmé que le calendrier de Dubaï resterait très actif pendant les mois les plus chauds, sans ralentissement.

Une vaste campagne estivale, qui débutera le 2 juillet, proposera de nombreuses promotions dans le commerce de détail et des offres hôtelières à travers l’émirat. Pour la première fois, une incitation commerciale de 12 semaines offrira aux acheteurs dépensant plus de 500 AED dans les points de vente participants la possibilité de gagner chaque semaine un bien résidentiel à Dubaï via un tirage au sort numérique simplifié. Ahmed Alkhaja a conclu en soulignant que répondre aux attentes d’une ville de plus de 200 nationalités nécessite un contenu solide, ajoutant que la fréquentation récente à pleine capacité de grandes salles comme la Coca-Cola Arena reflète la forte demande pour les événements de divertissement et d’affaires qui alimentent l’économie locale de la connaissance.