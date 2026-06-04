Les prix de l’or progressent dans un contexte de baisse du dollar américain et des cours du pétrole

ABOU DHABI, 4 juin 2026 (WAM) -- Les marchés mondiaux des matières premières ont connu une réallocation des capitaux lors des premiers échanges asiatiques jeudi, alors qu'une contraction des prix du pétrole et un affaiblissement du dollar américain se sont conjugués pour soutenir l'or et d'autres métaux précieux.

Les prix du pétrole ont légèrement reculé jeudi matin, annulant une partie de la forte prime enregistrée lors de la séance précédente. Les contrats à terme sur le Brent ont baissé de 67 cents, soit 0,69 %, pour s'établir à 97,14 dollars le baril, tandis que les contrats à terme sur le brut américain West Texas Intermediate (WTI) ont chuté de 62 cents, soit 0,65 %, pour atteindre 95,40 dollars le baril.

Cet ajustement à la baisse des coûts énergétiques, associé à un ralentissement de la dynamique du dollar américain, a immédiatement soutenu les actifs refuges. L'or au comptant a progressé de 0,4 % pour atteindre 4 450,16 dollars l'once, tandis que les contrats à terme sur l'or américain pour livraison en août ont gagné 0,2 % pour s'établir à 4 477,00 dollars.

La dynamique haussière s'est étendue à l'ensemble du complexe des métaux précieux, l'argent au comptant augmentant de 0,8 % à 73,26 dollars l'once. Le platine a progressé de 0,2 % pour s'échanger à 1 863,25 dollars, tandis que le palladium a gagné 0,5 % pour atteindre 1 307,67 dollars.

Le recul matinal des indices de référence du pétrole brut a été principalement provoqué par des prises de bénéfices généralisées après les sommets pluri-mensuels atteints mercredi, ainsi que par une brève accalmie dans l'escalade des tensions dans le Golfe arabique, permettant au marché d'opérer une correction technique.