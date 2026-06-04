Le Liban et Israël conviennent de mettre en œuvre un cessez-le-feu à l’issue de pourparlers à Washington

WASHINGTON, 4 juin 2026 (WAM) -- Le Liban et Israël sont convenus de mettre en œuvre un cessez-le-feu à la suite de négociations approfondies tenues à Washington, selon un communiqué conjoint publié par les États-Unis tard dans la nuit dernière.

Le communiqué conjoint précise que le cessez-le-feu est strictement conditionné à la cessation complète des hostilités par le Hezbollah et au retrait de tous ses éléments de la région située au sud du fleuve Litani.

Le communiqué a souligné que les deux parties ont accepté, sur recommandation des États-Unis, d’accélérer la mise en place de zones pilotes sous le contrôle total des Forces armées libanaises, garantissant l’exclusion de tout acteur non étatique.

En outre, le Liban et Israël ont convenu de maintenir des négociations directes visant à instaurer la confiance mutuelle et à traiter les questions en suspens restantes. Les deux parties doivent se réunir de nouveau pour des discussions politiques et sécuritaires après le 22 juin afin de négocier un accord global.