Les Émirats arabes unis figurent parmi les destinations d’investissement immobilier les plus prisées au monde, selon une étude

DUBAÏ, 4 juin 2026 (WAM) -- Les Émirats arabes unis demeurent l’une des destinations d’investissement immobilier les plus attractives au monde malgré les récents défis régionaux, selon une nouvelle enquête mondiale commandée par Arada.

L’Indice d’Investissement Immobilier des Émirats arabes unis d’Arada, réalisé par le groupe américain Penta Group, a classé le pays comme première destination d’investissement, avec 56 % des investisseurs mondiaux exprimant un intérêt sérieux pour le marché immobilier des Émirats arabes unis, soit plus que tout autre marché étudié, devant les États-Unis (54 %), le Royaume-Uni (41 %), la France (28 %) et l’Espagne (27 %).

Menée du 1er au 23 avril dans 12 marchés clés, l’enquête auprès de 689 investisseurs immobiliers établis constitue la première grande étude sur le sentiment des acheteurs internationaux à l’égard du marché immobilier des Émirats arabes unis.

Les résultats de l’Indice d’Investissement Immobilier des Émirats arabes unis d’Arada montrent que la familiarité avec les opportunités du secteur immobilier des Émirats arabes unis, à 51 %, est comparable à celle du Royaume-Uni et des États-Unis, respectivement à 51 % et 53 %.

L’attrait des Émirats arabes unis est particulièrement marqué pour les investisseurs des marchés voisins, 91 % des investisseurs indiens, 92 % des investisseurs égyptiens et 85 % des investisseurs saoudiens citant le pays comme l’une de leurs trois principales destinations.

Parmi les investisseurs européens, les Émirats arabes unis étaient le premier choix hors pays d’origine pour 63 % des investisseurs français, 60 % des investisseurs allemands et 57 % des investisseurs suisses.

Le potentiel de rendement élevé constitue le principal moteur d’investissement à l’échelle mondiale, à 38 %, avec 57 % des investisseurs australiens, 56 % des investisseurs espagnols et 41 % des investisseurs britanniques plaçant le potentiel de rendement comme leur principale considération.

La sécurité et la stabilité sont le facteur déterminant pour 65 % des investisseurs chinois et 58 % des investisseurs allemands, tandis que le cadre réglementaire, la stabilité politique et la transparence des lois immobilières des Émirats arabes unis en font l’un des environnements les plus fiables au monde pour l’investissement immobilier.

La facilité d’achat et de propriété a été citée par 34 % des répondants au total, ce chiffre atteignant 57 % pour les investisseurs saoudiens et 41 % chez les investisseurs égyptiens, reflétant la réputation des Émirats arabes unis en tant que marché accessible.

Ahmed Alkhoshaibi, Directeur Général du Groupe Arada, a déclaré : « Ces résultats confirment ce que nous avons observé dans nos propres performances commerciales – malgré les récents vents contraires, les investisseurs internationaux reconnaissent les avantages structurels des Émirats arabes unis en matière de maturité réglementaire, d’antécédents de performance et de fondamentaux économiques stables. L’adaptation continue a été la clé de l’ascension des Émirats arabes unis en tant que destination d’investissement mondiale – qu’il s’agisse de la pandémie ou de la crise financière, ce pays a démontré à maintes reprises sa capacité à s’adapter rapidement et mieux que partout ailleurs dans le monde. »

Pris dans leur ensemble, les résultats dressent un tableau convaincant de la position des Émirats arabes unis dans le paysage mondial de l’investissement, montrant un marché qui se distingue sur les facteurs les plus importants pour les investisseurs : rendement, stabilité, efficacité fiscale et accessibilité.

La publication de cette recherche intervient également alors que les Émirats arabes unis annoncent des investissements records dans les infrastructures, notamment la ligne Gold du métro de Dubaï d’une valeur de 34 milliards AED, le premier réseau mondial de taxis aériens commerciaux, et le quatrième corridor fédéral de 6 milliards AED pour réduire la congestion entre les Émirats et renforcer la connectivité à travers le pays.

Pour Arada, dont le portefeuille de projets dépasse 130 milliards AED à l’échelle mondiale et dont les communautés sont conçues pour offrir l’attrait du mode de vie, la qualité et la valeur à long terme que recherchent de plus en plus les acheteurs internationaux, cette étude valide à la fois la solidité du marché des Émirats arabes unis et la stratégie de l’entreprise visant à s’étendre sur des marchés à fort potentiel similaires.