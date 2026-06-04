Le secteur touristique de Dubaï examine les principales initiatives de coopération et les orientations futures pour soutenir sa croissance

DUBAÏ, 4 juin 2026 (WAM) – Le Département de l’Économie et du Tourisme de Dubaï (DET) a tenu hier son briefing semestriel « City Briefing » avec les principaux acteurs du secteur à l’Opéra de Dubaï, réunissant plus de 1 700 dirigeants issus des secteurs du tourisme, de l’aviation, de l’hôtellerie, du commerce de détail et de l’de l’événementiel, ainsi que des responsables gouvernementaux et des membres des médias.

Selon un communiqué publié aujourd’hui, la réunion a souligné l’importance des partenariats stratégiques entre les secteurs public et privé, qui jouent un rôle essentiel dans le renforcement de la position de Dubaï en tant que l’une des principales destinations mondiales pour les affaires et les loisirs.

Organisé en présence de Son Excellence Helal Saeed Almarri, Directeur général du DET, le briefing destiné aux parties prenantes et partenaires du DET visait à aligner la stratégie, renforcer la continuité opérationnelle et accélérer la mise en œuvre de l’Agenda économique de Dubaï, D33, à un moment charnière pour le secteur.

Le briefing a présenté un aperçu complet de l’industrie, structuré autour de trois piliers distincts : la réponse coordonnée du secteur aux développements régionaux ; la résilience démontrée dans le secteur du tourisme ainsi que les initiatives innovantes récentes ; et une perspective tournée vers l’avenir sur les grandes initiatives, événements et développements qui définiront la trajectoire de Dubaï au second semestre 2026.

Issam Kazim, Directeur général de la Dubai Corporation for Tourism and Commerce Marketing (DCTCM), a déclaré : « Sous la direction visionnaire de Son Altesse le Cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice-Président, Premier Ministre et Souverain de Dubaï, nous avons construit un écosystème touristique coordonné, agile et connecté à l’échelle mondiale. Ce modèle opérationnel, combiné au soutien de nos parties prenantes et partenaires, ainsi qu’à une stratégie de marché diversifiée, a été central dans la résilience continue du secteur touristique de Dubaï. La réponse de la ville aux développements récents reflète également un cadre institutionnel mature, fondé sur une collaboration de longue date entre les secteurs public et privé, permettant une action décisive et une performance constante. »

Il a ajouté : « Alors que nous abordons la seconde moitié de 2026, notre priorité reste de maintenir une croissance à long terme et de renforcer la compétitivité mondiale. Nous continuons à faire évoluer la proposition touristique et économique de Dubaï en ligne avec nos ambitions et les priorités de l’Agenda économique de Dubaï, D33, alors que nous avançons avec clarté, confiance et objectif commun. »

Ahmed Al Khaja, Directeur général de Dubai Festivals and Retail Establishment (DFRE), a déclaré : « Les événements demeurent un moteur essentiel de croissance pour l’économie touristique de Dubaï, stimulant la fréquentation, soutenant les entreprises et créant une demande tout au long de l’année. Guidée par le leadership audacieux et tourné vers l’avenir de Dubaï, notre stratégie événementielle continue d’évoluer à partir d’une base solide pour devenir une référence mondiale en matière d’excellence, de diversité et d’innovation. un calendrier dynamique d’événements annuels est l’un des principaux moteurs de l’activité économique, et le programme que nous avons prévu pour le reste de 2026 reflète directement notre confiance et notre ambition. La force de l’écosystème événementiel de Dubaï repose sur les partenariats public-privé qui le soutiennent. En travaillant étroitement avec nos partenaires, nous élaborons des programmes qui renforcent l’attrait mondial de Dubaï et contribuent directement à l’Agenda économique de Dubaï, D33. »

Les participants ont été informés de la manière dont, dès les premiers stades de la situation régionale, le DET et ses partenaires ont agi rapidement pour protéger l’économie touristique de Dubaï. Suivant l’exemple du leadership décisif des Émirats arabes unis, des cadres de contingence, coordination étroite avec les partenaires aéroportuaires et aériens, Emirates et flydubai, afin de garantir que les vols détournés maintiennent la connectivité pour les voyageurs ; fourniture d’orientations en temps réel aux opérateurs des secteurs de l’hôtellerie et du divertissement via des canaux tels que les groupes « WhatsApp Dubai Info Hub », ainsi que des messages clairs et cohérents pour renforcer la position de Dubaï sur les marchés internationaux.

Le dispositif comprenait des mesures ciblées de soutien financier pour les opérateurs éligibles, ainsi que des procédures réglementaires et de délivrance de licences accélérées, contribuant à protéger la continuité des activités, à préserver l’emploi à grande échelle et à maintenir la qualité des expériences offertes tant aux visiteurs qu’aux résidents.

Ensemble, ces mesures ont assuré la continuité sur les points clés du parcours des visiteurs tout en maintenant les standards de service et la stabilité opérationnelle, démontrant également le solide cadre institutionnel et la préparation aux crises qui continuent de distinguer Dubaï comme une destination mondiale de premier plan.

Dubaï a abordé 2026 en position de force, avec une fréquentation internationale record en 2025, une croissance du PIB de 6,4 % au quatrième trimestre 2025, et un remarquable total de 95,2 millions de passagers accueillis à l’aéroport international de Dubaï, confirmant que la ville progresse avec précision vers les objectifs de l’Agenda D33.

Dans tous les segments de l’écosystème touristique et hôtelier de Dubaï, les derniers mois ont été marqués par l’agilité et la collaboration. Les restaurants ont proposé des initiatives culinaires pour soutenir l’activité commerciale et la fréquentation, tandis que les hôtels ont offert des tarifs préférentiels, des forfaits innovants à valeur ajoutée et des politiques de réservation flexibles aux visiteurs.

Des initiatives telles que « Dubai, A Fine Way to Dine », un programme ciblé lancé pour soutenir le secteur de la haute gastronomie, et la « Dubai Restaurant Week » ont également joué un rôle clé dans le maintien de la dynamique. En proposant des promotions sélectionnées dans les établissements de restauration de la ville, ces initiatives ont encouragé avec succès les résidents à découvrir de nouveaux restaurants comme des établissements reconnus, tout en renforçant le secteur gastronomique au sens large.

Au-delà de cela, les chefs de Dubaï se sont activement soutenus les uns les autres à travers des initiatives menées par le secteur. Des « industry takeovers » (opérations de prise en charge par le secteur), où les chefs visitent et soutiennent les établissements de leurs pairs, aux programmes collaboratifs « Family Meal » qui soutiennent les travailleurs de l’hôtellerie, la communauté culinaire s’est rassemblée pour s’entraider.

Cette réponse collective s’est étendue au-delà de la communauté culinaire. La résilience de Dubaï s’inscrit dans le quotidien de ses habitants, et cet esprit collectif a été particulièrement visible ces dernières semaines.

Des vagues de drapeaux nationaux fièrement hissés au-dessus des villas de quartier aux rassemblements sur Kite Beach et Nad Al Sheba, où les résidents laissent des messages chaleureux dans le cadre de l’initiative « We Love Dubai », un sentiment de communauté et de solidarité a prévalu. Des expatriés de longue date jusqu’aux familles émiraties, ces communautés continuent d’être les plus fervents ambassadeurs de Dubaï, prouvant que sa caractéristique la plus durable est la solidarité de ses résidents.

Un élément majeur du City Briefing était son orientation vers l’avenir, présentant un tableau d’optimisme et de dynamique soutenue. Aujourd’hui, les hôteliers visionnaires saisissent les conditions actuelles du marché comme une opportunité stratégique de réinvestir. En concentrant leurs efforts sur des rénovations de classe mondiale et des améliorations de propriétés dès maintenant, le secteur s’assure que ses produits restent à la pointe de l’hospitalité alors que Dubaï se tourne vers son prochain chapitre de croissance.

Les programmes mondiaux de marketing et de partenariat de Dubaï continuent de maintenir la présence et la notoriété de la ville dans plus de 80 marchés sources. Le DET opère en alignement structuré avec plus de 3 000 partenaires mondiaux pour maintenir les flux de visiteurs, protéger les parts de marché et renforcer la position de Dubaï dans l’esprit des voyageurs du monde entier. Le message a été clair et cohérent : Dubaï est sûre, opérationnelle et offre des expériences de classe mondiale.

Au cœur de cette dynamique se trouve un calendrier solide d’événements phares et d’initiatives, notamment le retour de Dubai Summer Surprises (DSS) en juillet avec un programme dynamique de soldes, de promotions au moyen d’un tirage au sort, de divertissements familiaux et d’expériences culturelles pour les résidents et les visiteurs, structuré autour de trois composantes emblématiques : Expériences de divertissement, Promotions commerciales et Restauration et hôtellerie.

Les événements et activités pendant le DSS incluent la Grande Vente d’Été de Dubaï et la Semaine des Restaurants d’Été. Alors que le DSS continue d’évoluer comme moteur essentiel pour les secteurs du commerce de détail et de l’hôtellerie en positionnant Dubaï comme destination familiale de choix durant l’été, le Dubai Fitness Challenge (DFC), du 31 octobre au 29 novembre, va fêter sa 10e édition. Cet anniversaire témoigne de l’investissement soutenu que le DET et ses partenaires ont consenti pour positionner Dubaï comme une destination mondiale de premier plan pour le tourisme de style de vie et de bien-être.

Parallèlement, l’infrastructure de la ville poursuit sa trajectoire ascendante. La nouvelle Gold Line approuvée offrira une connexion souterraine de 42 kilomètres à travers 15 districts, tandis que la Blue Line reste prévue pour son lancement en 2029. L’extension de 35 milliards de dollars américains de l’aéroport international Al Maktoum (DWC), qui deviendra le plus grand hub aérien du monde, renforce l’investissement structurel à long terme qui sous-tend la croissance et la connectivité mondiale de Dubaï.

Le City Briefing s’est conclu sur un engagement clair et unifié de l’ensemble de l’écosystème touristique à préserver l’élan, approfondir la collaboration et faire progresser les objectifs de l’Agenda D33. Alors que nous regardons vers la fin de 2026, le secteur reste concentré sur la poursuite de la croissance, le renforcement de la compétitivité et la consolidation de sa position de destination mondiale de premier plan pour les affaires, le tourisme, l’innovation et l’investissement.