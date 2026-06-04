First Abu Dhabi Bank conclut un partenariat stratégique avec Water.org et WaterEquity

ABOU DHABI, 4 juin 2026 (WAM) – La First Abu Dhabi Bank (FAB) a annoncé aujourd’hui, à la veille de la Journée mondiale de l’environnement, un partenariat stratégique avec Water.org et son gestionnaire d’investissement à impact affilié, WaterEquity.

Dans le cadre de ce partenariat, FAB a investi dans le WaterEquity Everspring Fund, un véhicule d’investissement à impact ouvert exclusivement dédié à l’élargissement de l’accès à l’eau potable et à l’assainissement dans les marchés émergents.

Water.org est une organisation mondiale à but non lucratif engagée dans l’expansion de l’accès à l’eau et à l’assainissement, tandis que WaterEquity oriente les investissements privés vers ce secteur crucial.

Cette étape marque la création d’une plateforme de collaboration continue entre FAB, Water.org et WaterEquity afin de promouvoir l’accès à l’eau et à l’assainissement grâce à des solutions financières basées sur le marché. FAB devient la première institution financière commerciale de la région MENA à s’associer aux deux organisations via un véhicule d’investissement direct, démontrant ainsi son leadership dans le déploiement de capitaux à impact, notamment en investissant dans WaterEquity avec l’engagement de réinvestir tout gain au service de la mission de Water.org.

Ce partenariat reflète l’engagement de FAB envers l’eau en tant que priorité stratégique, reconnaissant son rôle essentiel dans l’adaptation au climat, la résilience, la santé publique et la stabilité économique. En orientant les investissements privés vers l’un des défis mondiaux les plus sous-financés, FAB renforce le rôle des institutions financières dans la mise en œuvre de solutions évolutives et à fort impact. Grâce au WaterEquity Everspring Fund, les capitaux sont déployés via des institutions financières locales pour offrir des financements abordables aux ménages et entreprises à faibles revenus, permettant ainsi un accès à grande échelle à des solutions d’eau et d’assainissement.

Le partenariat s’inscrit dans l’agenda national des Émirats arabes unis visant à renforcer la sécurité hydrique mondiale, notamment à travers les objectifs de la Mohammed bin Zayed Water Initiative, et consolide le leadership des Émirats arabes unis en tant qu’hôte de la Conférence des Nations Unies sur l’eau en décembre 2026. L’engagement de FAB démontre comment les priorités nationales peuvent se traduire en actions concrètes du secteur privé, renforçant davantage la position d’Abou Dhabi en tant que centre mondial de la durabilité et du leadership climatique.

Hana Al Rostamani, Directrice Générale du Groupe à la First Abu Dhabi Bank, a déclaré : « L’eau est fondamentale pour la résilience économique, la croissance durable et la stabilité à long terme. Grâce à ce partenariat avec Water.org et WaterEquity, nous réunissons capitaux et expertise pour soutenir des solutions évolutives et basées sur le marché qui renforcent la sécurité hydrique et génèrent un impact significatif. Cet investissement reflète notre engagement à soutenir des modèles de financement innovants qui répondent aux défis mondiaux tout en créant une valeur durable pour les communautés et les économies. »

Gary White et Matt Damon, cofondateurs de Water.org, ont déclaré : « Le secteur privé dispose à la fois des outils et de l’opportunité pour combler le déficit de financement de l’eau et de l’assainissement. Nous avons déjà vu ce qui est possible : plus de 88 millions de personnes ont désormais accès à l’eau potable ou à l’assainissement parce qu’elles ont pu obtenir un petit prêt pour accéder à l’eau à domicile. L’investissement de FAB dans le WaterEquity Everspring Fund est le type de leadership engagé et axé sur le marché qui accélère cet impact et démontre à l’ensemble de la communauté financière que l’investissement dans l’eau et l’assainissement peut générer à la fois des progrès sociaux significatifs et un changement réel et durable. »