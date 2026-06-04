Les Chambres de Dubaï créent un comité exécutif pour l’intelligence artificielle agentique et tiennent sa première réunion

DUBAÏ, 4 juin 2026 (WAM) -- Les Chambres de Dubaï ont annoncé la formation du Comité Exécutif pour l’IA Agentique. Cette initiative fait suite au lancement récent d’un projet par Son Altesse Cheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Prince Héritier de Dubaï, Vice-Premier Ministre, Ministre de la Défense et Président du Conseil Exécutif de Dubaï, visant à orienter le secteur privé de Dubaï vers l’IA Agentique.

Le comité a tenu récemment sa première réunion en ligne, présidée par l’Ingénieur Sultan bin Saeed Al Mansoori, Président des Chambres de Dubaï et Président du comité exécutif, en présence de Omar Sultan Al Olama, Ministre d’État à l’Intelligence Artificielle, à l’Économie Numérique et aux Applications de Travail à Distance, Président de la Chambre de l’Économie Numérique de Dubaï et Vice-Président du comité exécutif.

L’Ingénieur Al Mansoori a déclaré : « Nous nous engageons à renforcer le leadership mondial de Dubaï, à améliorer la compétitivité du secteur privé et à garantir que les entreprises soient prêtes à faire face à l’évolution technologique rapide. La transition vers l’IA Agentique reflète l’approche proactive de Dubaï dans l’adoption de technologies avancées qui soutiennent une économie plus résiliente, durable et innovante. En permettant aux entreprises de bénéficier de solutions intelligentes, le programme renforcera les capacités opérationnelles et administratives, augmentera la productivité et ouvrira de nouvelles opportunités de croissance dans les secteurs économiques tournés vers l’avenir. »

Il a ajouté : « Le comité construit un cadre intégré pour soutenir la mise en œuvre de l’initiative. Cela inclut des parcours de formation spécialisés pour les Conseils d’Affaires et les Groupes d’Affaires opérant sous la Chambre de Commerce de Dubaï, des incubateurs pour les entreprises d’IA Agentique, ainsi qu’une coopération avec les partenaires des secteurs public et privé afin d’accélérer la transformation numérique dans les secteurs économiques clés et au sein de la communauté d’affaires élargie de Dubaï. »

Omar Sultan Al Olama a déclaré que, sous la vision de Son Altesse Cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice-Président, Premier Ministre et Souverain de Dubaï, la ville continue de renforcer sa position en tant que centre mondial pour façonner l’avenir en adoptant des technologies transformatrices qui améliorent la compétitivité des secteurs vitaux. Il a également souligné l’accent mis par Dubaï sur la construction d’un nouvel écosystème alimenté par l’IA Agentique, reflétant une approche prospective pour réinventer les opérations gouvernementales, suivre le rythme des avancées mondiales et anticiper les évolutions futures.

Omar Sultan Al Olama a ajouté : « Cette transformation marque une étape majeure vers la construction d’une économie numérique fondée sur la connaissance et la technologie. Elle favorisera un environnement intelligent et propice qui améliorera l’efficacité, accélérera l’innovation et soutiendra le développement de solutions avancées d’IA ainsi que de modèles opérationnels plus agiles et durables. Cela renforcera la capacité du secteur privé à exploiter les technologies émergentes, soutiendra la croissance des startups et consolidera davantage le rôle de Dubaï en tant que centre mondial pour le développement et l’exportation des technologies et solutions numériques de nouvelle génération. »

Le comité sera chargé d’approuver le plan des parcours de formation spécialisés en IA Agentique pour les Groupes d’Affaires et les Conseils d’Affaires opérant sous la Chambre de Commerce de Dubaï dans le cadre du plan de transformation sur deux ans. Il sera également responsable de la conception et de la mise en place d’incubateurs pour les entreprises d’IA Agentique soutenant la transformation à Dubaï, ainsi que du soutien au développement des entreprises spécialisées dans le développement et l’utilisation de solutions d’IA Agentique.

Les responsabilités du comité incluent également la création de fonds de soutien dédiés pour aider les entreprises sélectionnées dans leur transition vers l’IA Agentique, ainsi que la promotion du partage des connaissances et du renforcement des capacités dans le domaine de l’IA Agentique au sein des Chambres de Dubaï.